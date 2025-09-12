Logo Image

Χρηματιστήριο: Οι δύο… «μαρτυριάρες» εισηγμένες

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Τι συμβαίνει με το free float

Ακόμη δύο εισηγμένες «μαρτύρησαν» το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με το νέο, αυξημένο όριο του free float, το οποίο ορίζεται στο 25% για τις εταιρείες κάτω των 200 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για τις Δάιος Πλαστικά και Αττικές Εκδόσεις, οι οποίες έσπευσαν να ορίσουν δύο νέους ειδικούς διαπραγματευτές.

Η παραπάνω κίνηση συνιστά υποχρέωση για όσες εισηγμένες δεν τηρούσαν μέχρι και τον Ιούνιο τα νέα όρια της ελεύθερης διασποράς.

Πλέον, αμφότερες έχουν περιθώριο 6+6 μηνών προκειμένου να «φτιάξουν» το free float.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

