Χρηματιστήριο: Ανοίγουν το… βήμα οι αγοραστές – Μίνι ράλι στα ΕΛΠΕ

Εύθραυστο προβάδισμα διατηρούν σήμερα οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να «ψαλιδίζει» την απόσταση από την επόμενη αντίσταση των 2.050 μονάδων.

Παρ’ όλα αυτά, η μεταβλητότητα εξακολουθεί να αποτελεί «σύντροφο» της ελληνικής αγοράς, η οποία ούτε δοκιμάζει να προσεγγίσει τα υψηλά του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά ούτε εγκαταλείπει το οχυρό των 2.000 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει επιφυλακτική αύξηση κατά +0,51% και διαμορφώνεται στις 2.041,87 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 10,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.031,51 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 18 μονάδες (από 2.026,81 έως 2.044,20 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 92,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Helleniq Energy κάνει μίνι άλμα κατά +3% και επιστρέφει στα 8,5 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τις ανακοινώσεις για τους υδρογονάνθρακες, ενώ συνέχεια στην ανοδική αντίδραση δίνει η Eurobank, η οποία αυξάνεται κατά σχεδόν +1%. Ράλι στο +4% πραγματοποιεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μετά τα ισχυρά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Κερδίζουν έδαφος οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την πρωινή μεταβλητότητα, διατηρεί τον θετικό βηματισμό, με αποτέλεσμα να κινείται στο +0,74% και τις 2.230 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +0,95% και τα 3,279 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,95% και τα 3,525 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο +0,67% και τα 6,946 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +0,62% και τα 12,175 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινείται σταθεροποιητικά στα 7,5 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +0,74% και τα 8,20 ευρώ. Στο +3,27% και το 1,518 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank, εν αναμονή του deal με την HSBC Μάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,62% και 5.148 μονάδες), η μετοχή της Helleniq Energy «πετά» στο +3,0% και τα 8,52 ευρώ, πλησιάζοντας τις περσινές «κορυφές» (8,8 ευρώ), χάρη στις θετικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα των υδρογονανθράκων, με την εισηγμένη να «κατεβαίνει» μαζί με τη Chevron στους διαγωνισμούς για τα τεμάχια νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Σημαντική άνοδο στο +4,28% και τα 2,8 ευρώ εμφανίζει η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καθώς τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 70,8 εκατ. ευρώ έναντι 46,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση κατεγράφη και στα EBITDA, αλλά και στον τζίρο, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 629 εκατ. ευρώ από 740 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Όφελος καταγράφει και η μετοχή της Viohalco, η οποία «παίζει» στο +2,8% και τα 6,56 ευρώ. Titan Cement, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΠΑΠ βρίσκονται άνω του +1%. «Φρένο» στο 4ήμερο πτωτικό σερί πατά η μετοχή της Metlen, η οποία διαπραγματεύεται στο +0,6% και τα 51,5 ευρώ, χάρη στη νέα τιμή – στόχο της Alpha Finance (71 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,66% και 2.914 μονάδες), η μετοχή της Fourlis ανακάμπτει στο +2,4% και τα 4,56 ευρώ, αφήνοντας πίσω το χθεσινό -3,9%. Την ίδια ώρα, η τιμή της Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται στο +1% και το 1,388 ευρώ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του deal πώλησης του project Γούρνες στην Dimand έναντι 40,1 εκατ. ευρώ. Σχετικά με τα ακίνητα για το project Καμπά, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συμφωνήθηκε να παραταθούν έως τα τέλη του έτους. ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ΟΛΘ αυξάνονται κατά έως -2%. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ περιορίζεται στο -04 και τα 6,9 ευρώ εν αναμονή του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Orilina, η οποία «κόβει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,024 ευρώ/μετοχή (dividend yield 2,9%), με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται στο -1,6% κα το 0,82 ευρώ. Ο τιτλος της Ανδρομέδα, από την πλευρά του, διευρύνεται στο +3,6% και τα 7,4 ευρώ, χάρη αφενός στα βελτιωμένα μεγέθη του εξαμήνου, αφετέρου στο έξτρα μέρισμα του 0,25 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 69 μετοχές κινούνται ανοδικά, 34 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 144,6 δισ. ευρώ.

Στο «περίμενε» η Λεωφόρος Αθηνών

Μπορεί χθες ο Γενικός Δείκτης να έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.031 μονάδων, αλλά η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει υποτονική, με το trading να εξελίσσεται σ’ ένα στενό εύρος.

Ο βασικός δείκτης από τη μία πλευρά έχει ως προσωρινό «ταβάνι» τις 2.050 μονάδες, από την άλλη πλευρά έχει ως βάση τις 2.000 μονάδες, οι οποίες παραμένουν απαραβίαστες από τις αρχές του Αυγούστου.

Οι επενδυτές, όπως δείχνει η διακύμανση των τελευταίων εβδομάδων, έχουν σηκώσει το πόδι από το γκάζι, προτιμώντας είτε τη συσσώρευση δυνάμεων στα τρέχοντα επίπεδα είτε την επιλεκτική ρευστοποίηση των φετινών κερδών (+37%).

Κάπως έτσι, ο Γενικός Δείκτης έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα στενό εύρος, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένας «φρέσκος» καταλύτης, προκειμένου να δούμε ξανά τα ρεκόρ 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Βέβαια, ας έχουμε υπόψη ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι δεδομένοι κίνδυνοι στο εξωτερικό δεν αποκλείουν το σενάριο μιας περαιτέρω διολίσθησης ακόμη και κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Η προσοχή των επενδυτών, την ίδια στιγμή, στρέφεται στα νέα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων, καθώς χθες ήταν οι σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ανδρομέδα να κάνουν γνωστές τις επιδόσεις του α’ εξαμήνου.

Επίσης, μην ξεχνάμε τις επιχειρηματικές εξελίξεις σε Aktor Group (ακύρωσε το deal με την Prodea) αλλά και σε Ελλάκτωρ (ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου Γούρνες στην Dimand).

Από σήμερα, επιπλέον, η μετοχή της Orilina διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,024 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield 2,9%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία το μεσημέρι εκτός απροόπτου θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%. Σήμερα επίσης αναμένονται και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών του Αυγούστου στις ΗΠΑ, με τους αναλυτές να περιμένουν ετήσιο πληθωρισμό 2,9% και μηνιαίο πληθωρισμό 0,3%.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,37% και τις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,20% και τις 23.679 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά θετικό ξεκίνημα στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)