Χρηματιστήριο: Γιατί οι τράπεζες μένουν… αδιόρθωτες

Μπορεί οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών να έχουν κατεβάσει… ρυθμό, σπεύδοντας να «χωνέψουν» τα πολυετή υψηλά του Αυγούστου, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να δηλώνουν το «παρών».

Δεν είναι τυχαίο ότι από τις αρχές του Σεπτεμβρίου ο κλαδικός δείκτης κερδίζει περισσότερο από +2,7% (σε σύγκριση με την 31η/8), έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην υπεράσπιση των 2.000 μονάδων.

Εάν και προέρχονται από ένα εντυπωσιακό ράλι, το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνά το +72,1%, οι μετοχές των τραπεζικών ιδρυμάτων αρνούνται επί της ουσίας να διορθώσουν από τις πρόσφατες «κορυφές», έχοντας βρει το… χάπι κατά της κούρασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτήν τη στιγμή η απόσταση από το υψηλό 10ετίας της 18ης Αυγούστου ανέρχεται μόλις στο -6,3%, συντηρώντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των φετινών κερδών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ανθεκτικότητα του κλάδου αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες.

Ο πρώτος αφορά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του α΄ εξαμήνου , καθώς τα καθαρά κέρδη των Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Κύπρου και Optima Bank (η Credia Bank δεν συγκαταλέγεται στον δείκτη των τραπεζών) υπερβαίνουν τα 2,77 δισ. ευρώ έναντι 2,61 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ναι μεν αποτελεί το «στολίδι» της φετινής χρονιάς, αλλά ταυτόχρονα συνιστά κατά παράδοση και το πρώτο «θύμα» σε μια ενδεχόμενη αναδίπλωση των διεθνών αγορών.

Το πλήθος των εν δυνάμει κινδύνων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις «τεντωμένες» αποτιμήσεις της Wall Street, μπορούν ανά πάσα στιγμή να πυροδοτήσουν ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στο εξωτερικό, το οποίο μοιραία θα φθάσει και στην Αθήνα. Σ΄ ένα τέτοιο σενάριο, οι πρώτες που θα επηρεαστούν, θα είναι οι… αδιόρθωτες (δηλαδή δεν έχουν διορθώσει από τα πρόσφατα υψηλά) τραπεζικές μετοχές.

Οι αποδόσεις του τραπεζικού δείκτη

• Για το 12μηνο +79,6%

• Για το 2025 +72,1%

• Για το 6μηνο +43,9%

• Για το 30ήμερο -4,5%

• Για τον Σεπτέμβριο +2,7%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)