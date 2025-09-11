Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό – Ξεχωρίζουν ΕΛΠΕ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Στασιμότητα επικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε προσεκτικές κινήσεις πέριξ των 2.030 μονάδων.

Παρά τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη, η μεταβλητότητα που επικρατεί στο εξωτερικό συνεχίζει να επηρεάζει την ελληνική αγορά, η οποία ούτε δοκιμάζει να προσεγγίσει τα υψηλά του Αυγούστου, αλλά ούτε εγκαταλείπει το οχυρό των 2.000 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ανεπαίσθητη αύξηση κατά +0,01% και διαμορφώνεται στις 2.031,77 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από μισή μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.031,51 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 2.026,81 έως 2.032,47 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 9,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,4 εκατ. ευρώ αφορά σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Helleniq Energy επιστρέφει έως τα 8,5 ευρώ μετά τις ανακοινώσεις για τους υδρογονάνθρακες, ενώ στο +1,3% βρίσκεται η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, λαμβάνοντας ώθηση από τα ισχυρά μεγέθη του εξαμήνου. Από την άλλη πλευρά, η Τρ. Πειραιώς υποχωρεί κατά περίπου -1%, με τη Metlen να πέφτει για 5η διαδοχική ημέρα.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος χθες βγήκε… μπροστά και επανήλθε άνω των 2.200 μονάδων, σήμερα κατεβάζει ρυθμό, με αποτέλεσμα να κινείται στο -0,09% και τις 2.211 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς οπισθοχωρεί στο -0,84% και τα 6,842 ευρώ, η μετοχή της Eurobank είναι σχεδόν αμετάβλητη στα 3,24 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,37% και τα 3,506 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +0,29% και τα 12,135 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινείται σταθεροποιητικά στα 7,5 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +0,25% και τα 8,16 ευρώ. Στο +2,45% και το 1,506 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank, εν αναμονή του deal με την HSBC Μάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,08% και 5.112 μονάδες), η μετοχή της Helleniq Energy διευρύνεται στο +2,1% και τα 8,45 ευρώ, ενώ νωρίτερα ξεπέρασε ακόμη και τα 8,5 ευρώ, χάρη στις θετικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα των υδρογονανθράκων, με την εισηγμένη να «κατεβαίνει» μαζί με τη Chevron στους διαγωνισμούς για τα τεμάχια νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Σημαντική άνοδο στο +1,3% και τα 2,72 ευρώ εμφανίζει η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καθώς τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 70,8 εκατ. ευρώ έναντι 46,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση κατεγράφη και στα EBITDA, αλλά και στον τζίρο, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 629 εκατ. ευρώ από 740 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Όφελος καταγράφει και η μετοχή της Viohalco, η οποία «παίζει» στο +1,8% και τα 6,5 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen συνεχίζει καθοδικά για 5η διαδοχική ημέρα, πέφτοντας στο -0,5% και τα 50,9 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,24% και 2.902 μονάδες), η μετοχή της Fourlis ανακάμπτει στο +1,6% και τα 4,52 ευρώ, αφήνοντας πίσω το χθεσινό -3,9%. Την ίδια ώρα, η τιμή της Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται στο +0,4% και το 1,38 ευρώ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του deal πώλησης του project Γούρνες στην Dimand έναντι 40,1 εκατ. ευρώ. Σχετικά με τα ακίνητα για το project Καμπά, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συμφωνήθηκε να παραταθούν έως τα τέλη του έτους. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ περιορίζεται στο -1% και τα 6,9 ευρώ εν αναμονή του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Orilina, η οποία «κόβει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,024 ευρώ/μετοχή (dividend yield 2,9%), με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται στο -1,6% κα το 0,82 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 55 μετοχές κινούνται ανοδικά, 19 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,8 δισ. ευρώ.

Στο «περίμενε» η Λεωφόρος Αθηνών

Μπορεί χθες ο Γενικός Δείκτης να έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.031 μονάδων, αλλά η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει υποτονική, με το trading να εξελίσσεται σ’ ένα στενό εύρος.

Ο βασικός δείκτης από τη μία πλευρά έχει ως προσωρινό «ταβάνι» τις 2.050 μονάδες, από την άλλη πλευρά έχει ως βάση τις 2.000 μονάδες, οι οποίες παραμένουν απαραβίαστες από τις αρχές του Αυγούστου.

Οι επενδυτές, όπως δείχνει η διακύμανση των τελευταίων εβδομάδων, έχουν σηκώσει το πόδι από το γκάζι, προτιμώντας είτε τη συσσώρευση δυνάμεων στα τρέχοντα επίπεδα είτε την επιλεκτική ρευστοποίηση των φετινών κερδών (+37%).

Κάπως έτσι, ο Γενικός Δείκτης έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα στενό εύρος, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένας «φρέσκος» καταλύτης, προκειμένου να δούμε ξανά τα ρεκόρ 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Βέβαια, ας έχουμε υπόψη ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι δεδομένοι κίνδυνοι στο εξωτερικό δεν αποκλείουν το σενάριο μιας περαιτέρω διολίσθησης ακόμη και κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Η προσοχή των επενδυτών, την ίδια στιγμή, στρέφεται στα νέα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων, καθώς χθες ήταν οι σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ανδρομέδα να κάνουν γνωστές τις επιδόσεις του α’ εξαμήνου.

Επίσης, μην ξεχνάμε τις επιχειρηματικές εξελίξεις σε Aktor Group (ακύρωσε το deal με την Prodea) αλλά και σε Ελλάκτωρ (ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου Γούρνες στην Dimand).

Από σήμερα, επιπλέον, η μετοχή της Orilina διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,024 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield 2,9%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία το μεσημέρι εκτός απροόπτου θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%. Σήμερα επίσης αναμένονται και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών του Αυγούστου στις ΗΠΑ, με τους αναλυτές να περιμένουν ετήσιο πληθωρισμό 2,9% και μηνιαίο πληθωρισμό 0,3%.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται ανεπαίσθητα στο +0,12% και τις 552 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 23.616 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά σταθεροποιητικό ξεκίνημα στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)