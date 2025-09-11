Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής εν όψει ΕΚΤ και αμερικανικού πληθωρισμού

Μπορεί χθες ο Γενικός Δείκτης να έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.031 μονάδων, αλλά η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει υποτονική, με το trading να εξελίσσεται σ’ ένα στενό εύρος.

Ο βασικός δείκτης από τη μία πλευρά έχει ως προσωρινό «ταβάνι» τις 2.050 μονάδες, από την άλλη πλευρά έχει ως βάση τις 2.000 μονάδες, οι οποίες παραμένουν απαραβίαστες από τις αρχές του Αυγούστου.

Οι επενδυτές, όπως δείχνει η διακύμανση των τελευταίων εβδομάδων, έχουν σηκώσει το πόδι από το γκάζι, προτιμώντας είτε τη συσσώρευση δυνάμεων στα τρέχοντα επίπεδα είτε την επιλεκτική ρευστοποίηση των φετινών κερδών (+37%).

Κάπως έτσι, ο Γενικός Δείκτης έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα στενό εύρος, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένας «φρέσκος» καταλύτης, προκειμένου να δούμε ξανά τα ρεκόρ 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Βέβαια, ας έχουμε υπόψη ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι δεδομένοι κίνδυνοι στο εξωτερικό δεν αποκλείουν το σενάριο μιας περαιτέρω διολίσθησης ακόμη και κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Η προσοχή των επενδυτών, την ίδια στιγμή, στρέφεται στα νέα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων, καθώς χθες ήταν οι σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ανδρομέδα να κάνουν γνωστές τις επιδόσεις του α’ εξαμήνου.

Επίσης, μην ξεχνάμε τις επιχειρηματικές εξελίξεις σε Aktor Group (ακύρωσε το deal με την Prodea) αλλά και σε Ελλάκτωρ (ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου Γούρνες στην Dimand).

Από σήμερα, επιπλέον, η μετοχή της Orilina διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,024 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield 2,9%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία το μεσημέρι εκτός απροόπτου θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%. Σήμερα επίσης αναμένονται και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών του Αυγούστου στις ΗΠΑ, με τους αναλυτές να περιμένουν ετήσιο πληθωρισμό 2,9% και μηνιαίο πληθωρισμό 0,3%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)