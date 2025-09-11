Ανασφάλεια για το δολάριο

Νευρικότητα παρουσίαζε, χθες, το δολάριο έναντι του γιεν και του ευρώ, στον απόηχο των νέων στοιχείων στις ΗΠΑ, που έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού σημείωσαν απρόσμενη πτώση τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Το δολάριο διαμορφωνόταν στα 147,37 γιεν με οριακή πτώση, ενώ το ευρώ σταθεροποιήθηκε στο 1,1710 έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Πριν ανακοινωθούν τα στοιχεία, το δολάριο εμφάνιζε μικρή άνοδο έναντι και των δύο νομισμάτων. Ο δείκτης δολαρίου διαμορφώθηκε στις 97,78 μονάδες με οριακές μεταβολές, ενώ φέτος καταγράφει απώλειες 10% υπό την πίεση των εμπορικών και δημοσιονομικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και εν μέσω ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε 0,1% σε μηνιαία βάση, τη στιγμή που οι προβλέψεις έκαναν λόγο για άνοδο 0,3%. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε 2,6% έναντι 3,3% που περίμεναν αναλυτές. Αμέσως μετά τα στοιχεία, οι πιθανότητες μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυξήθηκαν στο 90%, αν και η πιθανότητα για μείωση κατά 50 μονάδες βάσης είναι μόλις 10%.

Επίσης, ενδοσυνεδριακά, το ευρώ ενισχύθηκε 0,5% έναντι του πολωνικού ζλότι, στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε διάρκεια τριών μηνών, μετά το επεισόδιο της κατάρριψης ρωσικών drones στην Πολωνία.