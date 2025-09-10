Χρηματιστήριο: Κλείσιμο στα υψηλά ημέρας με ώθηση από Eurobank και ΤΕΡΝΑ

Φρένο στο τριήμερο πτωτικό σερί έβαλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλότερο σημείο της ημέρας, έχοντας ως βασικό «καύσιμο» τα θεμελιώδη μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η στασιμότητα και η νευρικότητα παρέμειναν στο «πλάι» της ελληνικής αγοράς, η οποία εδώ και αρκετές ημέρες «παίζει» σ’ ένα στενό εύρος, αρνούμενη να διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στις «κορυφές» του Αυγούστου (2.126 μονάδες).

Πιο συγκεκριμένα, στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε «μετρημένη» αύξηση κατά +0,84% και διαμορφώθηκε στις 2.031,51 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 17 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.014,65 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 16 μονάδες (από 2.015,70 έως 2.031,51 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 202,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Eurobank εκτινάχθηκε στο +3,5% και τα 3,24 ευρώ, με τις Εθνική και Πειραιώς να έπονται στο +1%. Ταυτόχρονα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε άνω του +1,8% χάρη στα βελτιωμένα μεγέθη του α’ εξαμήνου αλλά και στην επικείμενη ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ.

Στηρίξεις από τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επανήλθε άνω των 2.200 μονάδων, καθώς τερμάτισε στο +1,44% και τις 2.214 μονάδες, παρέχοντας πολύτιμα στηρίγματα σ’ όλη την αγορά.

Η μετοχή της Eurobank ξεχώρισε στο +3,51% και τα 3,248 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +1,17% και τα 12,10 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο +1,05% και τα 6,90 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξήθηκε στο +0,23% και τα 3,493 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσώρευσε στο +0,54% και τα 7,50 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +1,75% και τα 8,14 ευρώ. Στο +3,38% και το 1,47 ευρώ βελτιώθηκε η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,88% και 5.116 μονάδες), η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνθηκε στο +1,8% και τα 22,4 ευρώ, καθώς τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ (+36%) και τα EBITDA έφθασαν στα 317 εκατ. ευρώ (+84,3%). Μάλιστα, το ανεκτέλεστο έργων διαμορφώθηκε σε 6,3 δισ. ευρώ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση του ομολόγου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διευρύνθηκε στο +1,32% και τα 2,68 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά τα υψηλά 17 ετών (2,79 ευρώ), ενώ η μετοχή της Motor Oil πέταξε στο +1,9% και τα 24,8 ευρώ. Επιπλέον, ο τίτλος του ΟΤΕ σημείωσε άνοδο στο +1,5% και τα 16,4 ευρώ, με τις μετοχές των Helleniq Energy και Lamda να κλείνουν πέριξ του +1,5%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen οπισθοχώρησε στο -0,68% και τα 51,2 ευρώ (4η σερί καθοδική ημέρα), ενώ η μετοχή του ΔΑΑ περιορίστηκε στο -0,5% και τα 10,1 ευρώ. Χθες, η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν λόγω της μείωσης του μεταφερόμενου ποσού, με αποτέλεσμα να καθοριστούν σε 92,2 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο (-5,1%). Σχεδόν αμετάβλητη στα 7,7 ευρώ έμεινε η Aktor Group, μετά το «ναυάγιο» στο deal για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Prodea.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,18% και 2.895 μονάδες), η μετοχή της Autohellas έκλεισε σταθεροποιητικά στα 11,4 ευρώ, (+0,18%), αν και παρουσίασε ένα βελτιωμένο β’ τρίμηνο, το οποίο διασκέδασε κάπως τις εντυπώσεις από τα απογοητευτικά στοιχεία του α’ τριμήνου. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο εξαμήνου, ο τζίρος βελτιώθηκε κατά +6,2%, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά +4,6%, αλλά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά -12,6% (σε 29,9 εκατ. ευρώ). Άνοδο άνω του +4% εμφάνισε ο τίτλος της AVAX, ενώ οι μετοχές των ΟΛΘ και Ελλάκτωρ κέρδισαν τουλάχιστον +1%. Αντίθετα, η μετοχή της Fourlis οπισθοχώρησε στο -3,99% και τα 4,45 ευρώ, καθώς η αγορά φαίνεται ότι περίμενε κάτι… περισσότερο από τα μεγέθη του α’ εξαμήνου. Η διοίκηση είδε το καθαρό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε κέρδη 9 εκατ. ευρώ (από 7,2 εκατ. ευρώ πέρυσι), επιβεβαιώνοντας τους στόχους για έσοδα 600 εκατ. ευρώ και EBITDA 38 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 12μήνου.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Fais Group, η οποία αντέδρασε στο +5,5% και τα 3,45 ευρώ, σε μια προσπάθεια να ψαλιδίσει τις μεγάλες απώλειες της φετινής χρονιάς. Νέο ιστορικό υψηλό έγραψε, παράλληλα, η μετοχή της Alter Ego Media, η οποία έκλεισε στο +2,6% και τα 6,28 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 41 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 143,7 δισ. ευρώ.

Σε στενό εύρος το trading

Εγκλωβισμένο σ΄ ένα στενό εύρος είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να έχουν σηκώσει το… πόδι από το γκάζι, χωρίς ωστόσο να θέτουν σε κίνδυνο το όριο των 2.000 μονάδων.

Είναι ενδεικτικό ότι από τις 28 Αυγούστου έως και σήμερα, ο Γενικός Δείκτης έχει μια ταλάντωση διακύμανσης μικρότερη των 50 μονάδων (από 2.001 έως 2.043 μονάδες), ενόσω η νευρικότητα αναδεικνύεται στον μεγάλο νικητή.

Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, όπου η πολιτική αβεβαιότητα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις «αντοχές» της Νο.2 οικονομίας της Ευρωζώνης, αναμφίβολα επηρεάζουν την ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι διστάζουν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο.

Την ίδια ώρα, τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+37%) και το σερί των 10 διαδοχικών ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), έρχονται να ευνοήσουν την τρέχουσα μεταβλητότητα, καθιστώντας ευκολότερη την απόφαση για… profit taking.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επιλεκτικές τοποθετήσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτρέψει στον Γενικό Δείκτη να χάσει το ορόσημο των 2.000 μονάδων, το οποίο παραμένει απαραβίαστο από την 1η Αυγούστου.

Η αισιόδοξη μακροπρόθεσμη τάση, η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals και κυρίως, τα ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη παρέχουν πολύτιμα στηρίγματα.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές καλούνται να αποτιμήσουν τις νέες εμπορικές αντεγκλήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας – Ινδίας – Ρωσίας, ενώ στο επίκεντρο τίθενται και τα «φρέσκα» μακροοικονομικά στοιχεία σε Ευρώπη και Αμερική, στη σκιά των γαλλικών πολιτικών εξελίξεων. Μην ξεχνάμε δε και την ανάφλεξη των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,16% και τις 553 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX είναι αμετάβλητος στις 23.700 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο S&P 500 συσσωρεύει δυνάμεις στα ιστορικά υψηλά των 6.550 μονάδων, ενώ ο Dow Jones παραμένει στις 45.700 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)