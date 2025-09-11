Χρηματιστήριο: Το «κάτι… περισσότερο» στη Fourlis

Μπορεί οι επιδόσεις της Fourlis για το α’ εξάμηνο να ήταν θετικές -και σίγουρα βελτιωμένες σε σχέση με πέρυσι- αλλά η αγορά φαίνεται ότι περίμενε κάτι… περισσότερο.

Μόνο έτσι εξηγείται το -4% της μετοχής στη χθεσινή συνεδρίαση, το οποίο οδήγησε την τιμή της εισηγμένης στα 4,45 ευρώ (χαμηλό από 30 Ιουλίου).

Μάλιστα, η απόσταση από τις «κορυφές» του Αυγούστου ανέρχεται πλέον σε περίπου 0,6 ευρώ ή αλλιώς σε -11,3%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)