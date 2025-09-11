Χρηματιστήριο: Έχει ακόμη… σφυγμό η Fais Group;

Σφυγμό δείχνει να έχει η μετοχή της Fais Group, η οποία χθες «πέταξε» άνω του +5%, στην καλύτερη συνεδρίαση από τις αρχές του Ιουνίου.

Το αποτέλεσμα είναι η τιμή να επανέρχεται στις παρυφές των 3,5 ευρώ. Βέβαια, οι απώλειες από την τιμή της IPO είναι αρκετά μεγάλες (-26%), ιδίως συγκρινόμενες με την πορεία της υπόλοιπης αγοράς.

Μένει να δούμε, τώρα, αν η ανοδική αντίδραση θα έχει και συνέχεια.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)