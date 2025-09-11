Logo Image

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 5 εβδομάδων η Metlen

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 5 εβδομάδων η Metlen

Φωτ. Metlen

Πτώση άνω του -9% από τα ρεκόρ του Αυγούστου

Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις μετρά η μετοχή της Metlen, η οποία έχει διορθώσει κατά τουλάχιστον -9% από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ).

Μάλιστα, χθες, η τιμή της εισηγμένης βρέθηκε πρόσκαιρα ακόμη και κάτω των 51 ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από πέντε εβδομάδες.

Η αναδίπλωση, η οποία βέβαια έρχεται έπειτα από ένα εντυπωσιακό ράλι και μια «λαμπερή» είσοδο στο Λονδίνο, έχει επαναφέρει την αποτίμηση στα 7,3 δισ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube