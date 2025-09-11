Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 5 εβδομάδων η Metlen

Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις μετρά η μετοχή της Metlen, η οποία έχει διορθώσει κατά τουλάχιστον -9% από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ).

Μάλιστα, χθες, η τιμή της εισηγμένης βρέθηκε πρόσκαιρα ακόμη και κάτω των 51 ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από πέντε εβδομάδες.

Η αναδίπλωση, η οποία βέβαια έρχεται έπειτα από ένα εντυπωσιακό ράλι και μια «λαμπερή» είσοδο στο Λονδίνο, έχει επαναφέρει την αποτίμηση στα 7,3 δισ. ευρώ.

Γ.Χ.

