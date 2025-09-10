Χρηματιστήριο – Metlen: Κόπωση μετά το εντυπωσιακό ράλι – Διόρθωση περίπου 10%

Σε φάση αναδίπλωσης φαίνεται ότι βρίσκεται η μετοχή της Metlen στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς σήμερα ετοιμάζεται να συμπληρώσει την 4η συνεχόμενη αρνητική συνεδρίαση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι, η τιμή της εισηγμένης χάνει κάτι περισσότερο από -1%, με αποτέλεσμα να πέφτει κάτω των 51 ευρώ και να διαμορφώνεται στα 50,95 ευρώ.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου, με τη συνολική διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά των 56,4 ευρώ (συνεδρίαση 12ης/8) να προσεγγίζει πλέον το -10%.

Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί αναιρεί το μεγάλο ράλι της μετοχής, το οποίο από τις αρχές του έτους ξεπερνά το +52% (αφετηρία τα 33,52 ευρώ), προσφέροντας σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές.

Μην ξεχνάμε ότι από τις 4 Αυγούστου η μετοχή της Metlen διαπραγματεύεται και στο Λονδίνο, ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου θα συγκαταλέγεται στον δείκτη – βιτρίνα του FTSE 100, κάτι που αναμένεται να φέρει σημαντικές εισροές κεφαλαίων.

Σήμερα η τιμή της εταιρείας στην αγορά της βρετανικής πρωτεύουσας διαπραγματεύεται στο -0,50% και τα 51 ευρώ, έχοντας τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ και όγκο 52.488 τεμαχίων.

Επιστρέφοντας στη Λεωφόρο Αθηνών, η σημερινή αξία των συναλλαγών για τη μετοχή της Metlen ανέρχεται σε 6,2 εκατ. ευρώ, με τον αντίστοιχο όγκο να καθορίζεται σε 122.539 τεμάχια.

Η πρόσφατη διόρθωση έχει περιστείλει τη κεφαλαιοποίηση στα 7,2 δισ. ευρώ, κάτι βέβαια που δεν εμποδίζει την εισηγμένη να κατατάσσεται στη θέση Νο.6 του πίνακα των πολυτιμότερων εταιρειών του Χ.Α.

Τιμές έως κι άνω των 60 ευρώ

Παρά την αναδίπλωση, πάντως, οι αναλυτές εξακολουθούν να δηλώνουν αισιόδοξοι για την επόμενη ημέρα, με τη μέση τιμή – στόχο να διαμορφώνεται στα 55,7 ευρώ, κάτι που ενσωματώνει περιθώριο ανόδου +9,5%.

Μάλιστα, υπάρχουν εκθέσεις διεθνών χρηματιστηριακών οίκων, οι οποίες θέτουν τον πήχη ακόμη κι άνω των 60 ευρώ.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα στοιχεία ναι μεν έδειξαν μια μικρή μείωση σε επίπεδο EBITDA (-6%) και καθαρής κερδοφορίας (-10%), αλλά η διοίκηση περιμένει ένα δυναμικό β’ εξάμηνο, το οποίο θα οδηγήσει τα EBITDA σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)