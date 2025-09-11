Χρηματιστήριο: Οι μετοχές με… φουλ εμπορευσιμότητα

Με τον νέο κανονισμό της ΕΧΑΕ, ο οποίος «τρέχει» από τις αρχές του 2025, να έχει ως βασικό επίδικο τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στις μετοχές, οι οποίες φαίνεται να έχουν κάνει… step up στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται για εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες βλέπουν τον καθημερινό όγκο των συναλλαγών να διατηρείται σε υψηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα -πάντα σε σύγκριση με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών (ή αλλιώς με τον αριθμό των εισηγμένων μετοχών).

Από την εξέταση των διαθέσιμων δεδομένων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το «φουσκωμένο» free float, σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, έχουν την ικανότητα πράγματι να εκτοξεύσουν την εμπορευσιμότητα μιας μετοχής.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του τελευταίου 6μήνου, σύμφωνα με τα οποία η εμπορευσιμότητα των ελληνικών τραπεζών («χαρτιά» με κατεξοχήν μεγάλή διασπορά) «παίζουν» στις κορυφαίες θέσεις του σχετικού πίνακα.

Η Alpha Bank, για παράδειγμα, βλέπει να έχει αλλάξει χέρια το 69% των κυκλοφορούντων μετοχών, ένα ποσοστό το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του όγκου των συναλλαγών με τον αριθμό των εισηγμένων μετοχών. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, την απόφαση της UniCredit να αυξήσει το μερίδιο που κατέχει στην ελληνική τράπεζα σε επίπεδα άνω του 26%.

Στο 59,3% ανέρχεται, επίσης, η εμπορευσιμότητα της Τρ. Πειραιώς, ενώ στο 39,3% ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα. Όσον αφορά την περίπτωση της Τρ. Κύπρου, το πρόσφατο placement από την EBRD (αφορούσε το 5,1%) συνέβαλε στην αισθητή βελτίωση του σχετικού ποσοστού στο 34,1%.

Όμως, δεν είναι μόνο οι τράπεζες. Ο «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext έχει πυροδοτήσει μεγάλη κινητικότητα στο μετοχολόγιο της πρώτης (57,1% η εμπορευσιμότητα), με αποτέλεσμα το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότερα ξένα funds να παίρνουν θέση εν αναμονή των εξελίξεων, οι οποίες θα «τρέξουν» τις επόμενες εβδομάδες.

Από εκεί και πέρα, σημαντική εμπορευσιμότητα έχει και η Κυριακούλης ΜΚΝ, καθώς η αλλαγή ιδιοκτησίας και το «άνοιγμα» στην ποντοπόρο ναυτιλία έχουν εκτοξεύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον (49,1% η εμπορευσιμότητα), κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο ράλι της μετοχής (+122% το 2025).

Αρκετά υψηλά νούμερα εμφανίζουν κι άλλες μετοχές της μεσαίας ή μικρής κεφαλαιοποίησης. Χαρακτηριστικά, το ποσοστό εμπορευσιμότητας για την ΕΚΤΕΡ φθάνει στο 38,5%, για την ΙΛΥΔΑ ανέρχεται στο 36,8%, για την Alter Ego Media προσδιορίζεται στο 34,1% και για τις Profile – Q&R διαμορφώνεται στο 33,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επίδοση της EIS (πρώην Ευρωσύμβουλοι), καθώς μέσα στο τελευταίο 6μήνο έχει αλλάξει χέρια το 71% των κυκλοφορούντων μετοχών, κάτι το οποίο φέρεται να σχετίζεται τόσο με τις πρόσφατες μετοχικές αλλαγές (μείωση ποσοστού της WW Investments), όσο και με τις αισιόδοξες οικονομικές εκτιμήσεις.

Οι μετοχές με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα στο τελευταίο 6μηνο

• EIS 71,0%

• Alpha Bank 69,0%

• Τρ. Πειραιώς 59,3%

• ΕΧΑΕ 57,1%

• Κυριακούλης 49,1%

• ΕΤΕ 39,3%

• ΕΚΤΕΡ 38,5%

• ΙΛΥΔΑ 36,8%

• Alter Ego Media 34,1%

• Τρ. Κύπρου 34,1%

• Q&R 33,2%

• Profile 33,2%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)