Βουτιά για το ρούβλι – Απώλειες και στο πολωνικό χρηματιστήριο μετά την κρίση με τα drones

Οι ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και την κατάρριψη ρωσικών drones δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν αντίκτυπο και στις αγορές.

Το ρωσικό ρούβλι υποχώρησε σε χαμηλό πέντε μηνών έναντι του δολαρίου, διασπώντας το όριο των 85 μονάδων την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, το χρηματιστήριο της Βαρσοβίας κατέγραψε απώλειες, στον απόηχο της κρίσης με τα ρωσικά drones. Ο δείκτης blue-chip σημείωσε πτώση περίπου 1,3% στις 07:55 GMT, αποτελώντας έναν από τους λίγους περιφερειακούς δείκτες της Ευρώπης που κινούνταν πτωτικά.

«Δεν είναι πανικός, αλλά μια αισθητή καθοδική κίνηση», σχολίασε στο Reuters ο αναλυτής της DM BOS, Κόνραντ Ρίτσκο, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης είχε καταρρεύσει τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας – ωστόσο στη συνέχεια ανέκαμψε και έκτοτε έχει ενισχυθεί κατά περίπου 28% φέτος.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.