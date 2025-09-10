Logo Image

Βουτιά για το ρούβλι – Απώλειες και στο πολωνικό χρηματιστήριο μετά την κρίση με τα drones

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Βουτιά για το ρούβλι – Απώλειες και στο πολωνικό χρηματιστήριο μετά την κρίση με τα drones

REUTERS/Shamil Zhumatov/Illustration

Πιέσεις σε ρωσικά και πολωνικά assets

Οι ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και την κατάρριψη ρωσικών drones δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν αντίκτυπο και στις αγορές.

Το ρωσικό ρούβλι υποχώρησε σε χαμηλό πέντε μηνών έναντι του δολαρίου, διασπώντας το όριο των 85 μονάδων την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, το χρηματιστήριο της Βαρσοβίας κατέγραψε απώλειες, στον απόηχο της κρίσης με τα ρωσικά drones. Ο δείκτης blue-chip σημείωσε πτώση περίπου 1,3% στις 07:55 GMT, αποτελώντας έναν από τους λίγους περιφερειακούς δείκτες της Ευρώπης που κινούνταν πτωτικά.

«Δεν είναι πανικός, αλλά μια αισθητή καθοδική κίνηση», σχολίασε στο Reuters ο αναλυτής της DM BOS, Κόνραντ Ρίτσκο, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης είχε καταρρεύσει τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας – ωστόσο στη συνέχεια ανέκαμψε και έκτοτε έχει ενισχυθεί κατά περίπου 28% φέτος.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube