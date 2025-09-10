Χρηματιστήριο: Αντίδραση σ’ ένα στενό trading – Το βλέμμα στα κέρδη 6μήνου

Εγκλωβισμένο σ΄ ένα στενό εύρος είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, με τους επενδυτές να έχουν σηκώσει το… πόδι από το γκάζι.

Είναι ενδεικτικό ότι από τις 28 Αυγούστου έως και σήμερα, ο Γενικός Δείκτης έχει μια ταλάντωση διακύμανσης μικρότερη των 50 μονάδων (από 2.001 έως 2.043 μονάδες), ενόσω η νευρικότητα αναδεικνύεται στον μεγάλο νικητή.

Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, όπου η πολιτική αβεβαιότητα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις «αντοχές» της Νο.2 οικονομίας της Ευρωζώνης, αναμφίβολα επηρεάζουν την ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι διστάζουν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο.

Την ίδια ώρα, τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+37%) και το σερί των 10 διαδοχικών ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), έρχονται να ευνοήσουν την τρέχουσα μεταβλητότητα, καθιστώντας ευκολότερη την απόφαση για… profit taking.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επιλεκτικές τοποθετήσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτρέψει στον Γενικό Δείκτη να χάσει το ορόσημο των 2.000 μονάδων, το οποίο παραμένει απαραβίαστο από την 1η Αυγούστου.

Η αισιόδοξη μακροπρόθεσμη τάση, η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals και κυρίως, τα ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη παρέχουν πολύτιμα στηρίγματα.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι χθες οι διοικήσεις των Metlen, ΔΑΑ, Sarantis και Fourlis ανακοίνωσαν ένα θετικό σετ αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο, ενώ σήμερα η προσοχή στρέφεται στα reports των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ανδρομέδα.

Σήμερα, επίσης, είναι η τελευταία ευκαιρία για τους μετόχους της Orilina να «κλειδώσουν» το δικαίωμα είσπραξης του ετήσιου μερίσματος, ύψους 3,7 εκατ. ευρώ (dividend yield 2,9%).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές καλούνται να αποτιμήσουν τις νέες εμπορικές αντεγκλήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας – Ινδίας – Ρωσίας, ενώ στο επίκεντρο τίθενται και τα «φρέσκα» μακροοικονομικά στοιχεία σε Ευρώπη και Αμερική, στη σκιά των γαλλικών πολιτικών εξελίξεων.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)