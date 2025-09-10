Πετρέλαιο: Ανοδικά οι τιμές μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Γιατί επικράτησε ψυχραιμία στην αγορά

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται το πρωί της Τετάρτης οι τιμές του πετρελαίου μετά την ώθηση που πήραν την Τρίτη από το νέο κύμα αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, που έφερε το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ και τους φόβους πολεμικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ειδικότερα, η τιμή του μπρεντ καταγράφει αύξηση 0,9% και διαμορφώνεται στα 66,99 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται επίσης κατά 0,9%, φτάνοντας τα 63,22 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές ξεκίνησαν να ενισχύονται από την Τρίτη όταν έγινε γνωστό το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, σε μια επιχείρηση στη Ντόχα που είχε στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα από την έναρξη της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας και μια παρακινδυνευμένη κίνηση που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Μετά την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλλά όχι τόσο όσο θα ανέμενε κανείς μετά από μια σημαντική έξαρση της βίας στη Μέση Ανατολή- από την οποία προέρχεται περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου- που θα μπορούσε να απειλήσει τη ροή αργού πετρελαίου στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή.

Η μέτρια αντίδραση των τιμών αποδίδεται στο γεγονός ότι η αγορά προετοιμάζεται για υπερπροσφορά αργού παγκοσμίως- κάτι που φαίνεται να ενισχύει η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει ξανά την παραγωγή του από τον Οκτώβριο, βάζοντας ως προτεραιότητα το μερίδιο αγοράς έναντι των τιμών.

Με τις προσδοκίες για υπερπροσφορά προς το τέλος του 2025 να επικρατούν στην αγορά, το μπρεντ έχει υποχωρήσει περίπου 10% φέτος. Τα αποθέματα αναμένεται να διογκωθούν στο τρέχον τρίμηνο, νωρίτερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης την Τρίτη.

«Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή τείνουν να επηρεάζουν περισσότερο το πετρέλαιο όταν η ζήτηση είναι υψηλή και η προσφορά περιορισμένη», δήλωσε ο Colin Cieszynski της SIA Wealth Management. Στην παρούσα φάση όμως «οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για το έλλειμμα στη ζήτηση παρά για το έλλειμμα στην προσφορά», πρόσθεσε. «Υπάρχει μεγάλη προσφορά στο σύστημα και ο ΟΠΕΚ+ έχει αυξήσει την παραγωγή».

Τα αίματα βέβαια άναψαν στη Μέση Ανατολή, κινώντας τις τιμές ανοδικά. Έτσι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Το μπρεντ ενισχύθηκε κατά 1,05% ενώ το αμερικανικό αργό κατά 1,10%. Και τα δύο συμβόλαια αυξήθηκαν σχεδόν κατά 2% λίγο μετά την επίθεση, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν αφού οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ντόχα ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ξανά στο έδαφός τους.

Η επίθεση στη Ντόχα σηματοδοτεί μια μεγάλη κλιμάκωση και σίγουρα θα προκαλέσει πιέσεις στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά η αντίδραση της αγοράς πετρελαίου θα πρέπει να επικεντρωθεί στην «πραγματική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου και στο κατά πόσον αυτή η πρόσφατη επίθεση θα αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτήν την ισορροπία», σχολίασε από την πλευρά του ο Άλεξ Χόουντς της StoneX.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν διαταραχές στα ιρανικά βαρέλια και δεν έχουν επηρεαστεί οι υποδομές πετρελαίου.

Οι κυρώσεις στο ρωσικό αργό

Παράλληλα, το κλίμα στην αγορά επηρεάζουν οι συζητήσεις για την επιβολή δασμών σε όσες χώρες αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς έως και 100% στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, την Κίνα και την Ινδία.

«Η μέτρια αντίδραση στις τιμές του αργού πετρελαίου στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, μαζί με τον σκεπτικισμό σχετικά με τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για πιθανή κλιμάκωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο… αφήνει το αργό πετρέλαιο ευάλωτο σε χαμηλότερες τιμές», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ.

Η Κίνα και η Ινδία είναι σημαντικοί καταναλωτές ρωσικού πετρελαίου, ενυσχύοντας έτσι τα ταμεία της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στην Ινδία για την αγορά πετρελαίου από τη Μόσχα, αλλά μέχρι στιγμής έχουν δεν έχουν στραφεί κατά της Κίνας.

«Η επέκταση των δευτερογενών δασμών σε άλλους σημαντικούς αγοραστές, όπως η Κίνα, θα μπορούσε να διαταράξει τις ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά, ένα αισιόδοξο σήμα για τις τιμές του πετρελαίου», έγραψαν οι αναλυτές της LSEG. «Ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο μακριά θα φτάσει η (αμερικανική) κυβέρνηση, καθώς η επιθετική δράση θα μπορούσε να φέρει εμπόδια στις προσπάθειες αντιμετώπισης του πληθωρισμού και στην άσκηση επιρροής στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τη μείωση των επιτοκίων».

Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα, κάτι που θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Ωστόσο, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν αδύναμα. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου θα δεχθούν σημαντικές πιέσεις τους επόμενους μήνες λόγω της αύξησης των αποθεμάτων καθώς ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή.