«Αναδουλειές» για το δολάριο

Έχασε έδαφος το δολάριο έναντι του γιεν, αφότου η αμερικανική κυβέρνηση προέβη στην εκτίμηση ότι η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη δημιούργησε σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας λιγότερες από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μία αγορά εργασίας πολύ πιο εξασθενημένη απ’ ό,τι είχαν δείξει τα αρχικά νούμερα για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Προς στιγμή, το δολάριο διεύρυνε τις απώλειές του στον απόηχο της ανακοίνωσης των παραπάνω στοιχείων, για να «μαζέψει» όμως και να διαμορφωθεί στο 147,94 έναντι του γιεν, με πτώση 0,3%. Ωστόσο, ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,3% στις 97,67 μονάδες, ενώ το ευρώ υποχώρησε 0,4% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία στο 1,1721.

Σύμφωνα με την υπηρεσία στατιστικών εργασίας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτωτική αναθεώρηση στοιχείων που έχει γίνει έως σήμερα στις ΗΠΑ, της τάξης των 911.000 θέσεων εργασίας, περισσότερες από τις 824.000 που είχαν αναθεωρηθεί πτωτικά τον Μάρτιο του 2009 και τις 818.000 τον περσινό Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι μηνιαίως δημιουργούνταν μόλις 76.000 θέσεις εργασίας το διάστημα 12μήνου. Το μόνο θετικό είναι ότι τα στοιχεία αυτά αυξάνουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.