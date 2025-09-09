Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για τους τρεις δείκτες

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές προσπέρασαν τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,27% στις 6.512,61 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε με κέρδη 0,37% στις 21.879,49 μονάδες, αφού είχε αγγίξει επίπεδα ρεκόρ και στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,4% ή 196 μονάδες κλείνοντας στις 45.711,34 μονάδες, χάρη στην άνοδο των μετοχών της UnitedHealth.

Oι επενδυτές ανησυχούν ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να μην είναι τόσο ανθεκτική όσο είχε εκτιμηθεί, αφότου η υπηρεσία στατιστικών εργασίας αναθεώρησε τα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους 12 μήνες έως το Μάρτιο, μειώνοντάς τες κατά 911.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση στοιχείων που έχει γίνει από ο 2002.

«Νομίζω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται. Δεν ξέρω εάν οδεύει προς ύφεση ή απλά επιβραδύνετα», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Αν και τα στοιχεία είχαν μηδαμινό αντίκτυπο στις μετοχές, επειδή αφορούσαν στοιχεία πριν από έξι μήνες, ενισχύουν τις προβλέψεις ότι η Fed μπορεί να γίνει πιο επιθετική με τις μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

«Η εικόνα για τις θέσεις εργασίας επιδεινώνεται και ενώ αυτό θα καταστήσει πιο εύκολο για την Fed να μειώσει τα επιτόκια φέτος το φθινόπωρο, θα μπορούσε να επηρεάσει το πρόσφατο ράλι», αναφέρει ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.

Οι κατασκευαστές τσιπ, όπως Broadcom και Nvidia, ώθησαν τον Nasdaq σε ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, οι μετοχές της Broadcom αντέστρεψαν την πορεία τους, υποχωρώντας περισσότερο από 2%.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα για τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τα οποία και θα καθορίσουν εάν οι αξιωματούχοι της Fed θα μειώσουν τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Την προηγούμενη εβδομάδα, τα απρόσμενα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση τροφοδότησαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων, όμως μία ξαφνική άνοδος του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανακόψει αυτή την προοπτική. Ο δείκτης τιμών παραγωγού θα δημοσιοποιηθεί αύριο Τετάρτη και ο δείκτης τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

«Εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείξουν μία τάση προς υψηλότερο πληθωρισμό, τότε η αγορά θα αρχίσει να ανησυχεί για στασιμοπληθωρισμό. Η bull market έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική φέτος, όμως ενδεχομένως να πλησιάζουμε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου και θα δοκιμάσει τις αντοχές της», ανέφερε ο Ζακαρέλι.