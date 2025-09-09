Χρηματιστήριο: Υπέκυψε στη νευρικότητα με «θύμα» τη Metlen

Νευρικότητα επικράτησε και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κερδίζουν στα… σημεία τους αγοραστές, δίνοντας συνέχεια στη στασιμότητα των τελευταίων εβδομάδων.

Η προσοχή των αναλυτών παρέμεινε στραμμένη στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν αναζητά τον 5ο διαφορετικό πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από μια διετία. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της αγοράς εστίασε και στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μικρή κάμψη κατά -0,14% και διαμορφώθηκε στις 2.014,65 μονάδες, χάνοντας σχεδόν τρεις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.017,44 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 18 μονάδες (από 2.011,06 έως 2.029,81 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 232,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,0 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen υποχώρησε ελεγχόμενα κατά -1,1%, με τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου να διαμορφώνονται στα 253,7 εκατ. ευρώ (-10%) και τα EBITDA να φθάνουν στα 445,3 εκατ. ευρώ (-6%). Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι τράπεζες, ενώ η Jumbo ξεχώρισε θετικά για 2η διαδοχική ημέρα.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, πληρώντας το μάρμαρο της διευρυμένης μεταβλητότητας, έμεινε σχεδόν αμετάβλητος, καθώς τερμάτισε στο +0,05% και τις 2.182 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ενισχύθηκε στο +0,55% και τα 11,96 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς έμεινε αμετάβλητη στα 6,82 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -0,13% και τα 3,138 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank περιορίστηκε στο -0,94% και τα 3,485 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ήταν σταθερή στα 7,46 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να ανεβάζει ρυθμούς στο +3,09% και τα 8,00 ευρώ. Στο +0,28% και το 1,422 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,14% και 5.071 μονάδες), η μετοχή της Metlen υποχώρησε ελεγχόμενα στο -1,15% και τα 51,55 ευρώ, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα οικονομικά στοιχεία για το α’ εξάμηνο. Οι αναλυτές πλέον στρέφονται στο β’ εξάμηνο, το οποίο αναμένεται αρκετά ισχυρό, δεδομένης και της εκτίμησης για EBITDA 1 δισ. ευρώ στο 12μήνο του 2025. Πτώση άνω του -1% εμφάνισαν και οι τίτλοι των Titan Cement – Motor Oil – Sarantis, οι οποίες αναδίπλωσαν στα 36,1 ευρώ, στα 24,32 ευρώ και στα 14,22 ευρώ, αντίστοιχα. Η μετοχή της Lamda Development περιορίστηκε για 4η διαδοχική ημέρα, πέφτοντας στο -0,86% και τα 6,90 ευρώ, με τις μετοχές των Coca Cola και ΔΕΗ να χάνουν έως -0,9%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αυξήθηκε στο +2,5% και τα 2,65 ευρώ, ενώ η μετοχή της Jumbo διευρύνθηκε στο +1,9% και τα 31,94 ευρώ, επωφελούμενη της αυξημένης τιμής – στόχου από τη Euroxx (42 ευρώ). Άνοδο στο +1,5% και τα 10,8 ευρώ σημείωσε η Cenergy, με την Aegean να πλησιάζει ξανά τα 14 ευρώ (+1% και 13,94 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,15% και 2.890 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης για το κυπριακό καλώδιο, κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος (+0,6% και 3,2 ευρώ). Άνοδο της τάξης του +3% παρουσίασε η μετοχή της Profile, ενώ Ελλάκτωρ, Intralot και ΟΛΘ ακολούθησαν στο +1%. Αντίθετα, η μετοχή της Quest Συμμετοχών διολίσθησε στο -2,3% και τα 7,17 ευρώ, με τη μετοχή της Dimand να έπεται στο -1,8% και τα 9,8 ευρώ. Πτώση της τάξης του -1% παρουσίασαν οι τίτλοι των Austriacard, Autohellas και Κρι Κρι. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κέκροψ, η οποία «πέταξε» κατά +13,4% κι ανάκτησε τα 2,2 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 56 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 49 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 142,6 δισ. ευρώ.

Συνέχεια στη νευρικότητα

Συνέχεια στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να δηλώνουν άγνοια για την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ναι μεν έχει αναδιπλώσει κατά περισσότερο από 100 μονάδες σε σχέση με τις «κορυφές» του Αυγούστου, αλλά την ίδια στιγμή δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει αισθητά κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά φαίνεται ότι έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα καθεστώς ιδιότυπης στασιμότητας, η οποία ναι μεν δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί προβληματισμό για τα ανοδικά περιθώρια.

Σίγουρα, τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα, με τους αναλυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να «τσιμπήσουν», εν μέσω της γενικευμένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στην «καρδιά» της Ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, καθώς εντός της ημέρας δημοσιεύουν τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου οι διοικήσεις των Metlen, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Fourlis και Sarantis. Αύριο, παράλληλα, είναι η σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ανδρομέδα και ΓΕΒΚΑ.

Από τεχνικής απόψεως, η ελληνική αγορά βλέπει τη μακροπρόθεσμη τάση να διατηρείται σε θετικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να φιγουράρει αρκετά υψηλότερα του κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (<1.800 μονάδων), έχοντας προσφέρει μια απόδοση άνω του +37% από τις αρχές του έτους.

Όμως, το βραχυπρόθεσμο momentum παραμένει αρκετά «θολό», καθώς το μεγάλο ράλι του 2025 ευνοεί την επικράτηση των πωλητών μέσω ενός profit taking, η διάρκεια και η ένταση του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Νο.2 οικονομία του πλανήτη, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν καλείται να βρει τον 5ο διαδοχικό πρωθυπουργό της δεύτερης θητείας του, την ίδια στιγμή που το ζήτημα του ελλείμματος καθίσταται ολοένα και πιο πιεστικό.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις στις 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί στο -0,53% και τις 23.682 μονάδες. Ο CAC 40 στο Παρίσι «παίζει» στο +0,26% και τις 7.754 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχή