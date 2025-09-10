Χρηματιστήριο: Μισογεμάτο το ποτήρι για τη Metlen

Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι των οικονομικών αποτελεσμάτων της Metlen η Εθνική Χρηματιστηριακή.

Ναι μεν ΑΠΕ και Κοινή Ωφέλεια εμφάνισαν επιδόσεις – ρεκόρ, αλλά ο κλάδος της ενέργειας στο Ην. Βασίλειο επηρεάστηκε από έκτακτες ζημιές, ύψους 132 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αυτό δεν αναιρεί τον στόχο για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ στο σύνολο του 12μήνου, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή να θέτει την τιμή – στόχο της μετοχής στα 61 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)