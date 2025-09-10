Logo Image

Χρηματιστήριο: Μισογεμάτο το ποτήρι για τη Metlen

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Μισογεμάτο το ποτήρι για τη Metlen

Φωτ. Metlen

Εφικτός ο στόχος για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ

Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι των οικονομικών αποτελεσμάτων της Metlen η Εθνική Χρηματιστηριακή.

Ναι μεν ΑΠΕ και Κοινή Ωφέλεια εμφάνισαν επιδόσεις – ρεκόρ, αλλά ο κλάδος της ενέργειας στο Ην. Βασίλειο επηρεάστηκε από έκτακτες ζημιές, ύψους 132 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αυτό δεν αναιρεί τον στόχο για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ στο σύνολο του 12μήνου, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή να θέτει την τιμή – στόχο της μετοχής στα 61 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube