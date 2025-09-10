Χρηματιστήριο: Γιατί ο ΟΠΑΠ μπορεί να φθάσει στα 23 ευρώ

Στα 23 ευρώ θέτει τον πήχη για τη μετοχή του ΟΠΑΠ η JP Morgan, η οποία διατηρεί τη σύσταση overweight και προσδιορίζει στο +20% το περιθώριο ανόδου σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αναβάθμιση συνιστά αποτέλεσμα των νέων εκτιμήσεων για τα οικονομικά μεγέθη του 2025, καθώς προβλέπεται αύξηση των εσόδων GGR κατά +4,9% σε ετήσια βάση, χάρη στο ρεκόρ των τζακ-ποτ του Τζόκερ τον Αύγουστο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)