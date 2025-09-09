JPMorgan: Γιατί η μείωση των επιτοκίων από τη Fed μπορεί να οδηγήσει σε κύμα ρευστοποιήσεων

Η Wall Street μετρά αντίστροφα για την πρώτη μείωση επιτοκίων από τη Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, σε μία εξέλιξη που οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι θα κρατήσει ζωντανό το ράλι ή ακόμη και θα δώσει περαιτέρω ώθηση. Κόντρα στο ρεύμα στέκεται ωστόσο η JPMorgan Chase.

Οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας προειδοποιούν ότι το το «δώρο» της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης μπορεί να εξελιχθεί σε “sell the news” στιγμή για τις αγορές.

Από τότε που ο Τζερόμ Πάουελ άφησε να εννοηθεί στο Jackson Hole ότι μια μείωση επιτοκίων δικαιολογείται, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν 2%, ανεβάζοντας τα κέρδη από την αρχή του έτους πάνω από το 10%.

Οι traders προεξοφλούν τρεις μειώσεις το 2025 και αρκετές ακόμη το 2026, με την ελπίδα ότι θα στηρίξουν την ανοδική πορεία των μετοχών.

Η προειδοποίηση της JPMorgan

Η ομάδα trading του Andrew Tyler στην JPMorgan εκφράζει ανησυχίες. Θεωρεί ότι με την κίνηση να έχει ήδη προεξοφληθεί και εν πολλοίς αποτιμηθεί στη σημερινή αξία των μετοχών, η αγορά αντί να αντιδράσει με ενθουσιασμό, μπορεί να προβεί σε κύμα ρευστοποιήσεων.

Οι επενδυτές ίσως κάνουν ένα βήμα πίσω για να επανεκτιμήσουν τα μακροοικονομικά δεδομένα, τη στάση της Fed απέναντι στον πληθωρισμό, την υπερβολική έκθεση σε μετοχές, τη χαλάρωση του κύματος επαναγορών και τη μειωμένη συμμετοχή των μικροεπενδυτών.

Παράγοντες ανησυχίας

Μακροοικονομικά: με περιορισμένη προσφορά εργασίας, οι μειώσεις επιτοκίων μπορεί να τονώσουν τη ζήτηση για εργαζομένους, αναζωπυρώνοντας τον μισθολογικό πληθωρισμό. Παράλληλα το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα προχωρά σε χαλάρωση της πολιτικής της, σημαίνει ότι ανησυχεί σοβαρά για την «υγεία» της οικονομίας και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η θέση της Fed: Το ερώτημα πόσο πληθωρισμό είναι διατεθειμένη να ανεχθεί η κεντρική τράπεζα προκειμένου να στηρίξει την απασχόληση έχει καθοριστική σημασία.

Τοποθετήσεις: η έκθεση σε αμερικανικές μετοχές παραμένει υψηλή, με τα hedge funds να εμφανίζονται μικροί πωλητές.

Επαναγορές μετοχών: Παρότι το α΄ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε επίπεδα – ρεκόρ, η δυναμική επιβραδύνεται.

Μικροεπενδυτές επενδυτές: το “buy the dip” που χαρακτήρισε την τρέχουσα χρονιά δείχνει να χάνει ορμή, ειδικά τον Σεπτέμβριο, όπου παραδοσιακά η δραστηριότητα περιορίζεται.

Προοπτικές και καταφύγια

Παρά τις προειδοποιήσεις για προσωρινό κύμα ρευστοποιήσεων μέσα στον Σεπτέμβριο, η JPMorgan εξακολουθεί να διατηρεί «θετική, αν και χαμηλής πεποίθησης» στάση για τις μετοχές, τονίζοντας ότι η τρέχουσα bull market μοιάζει δύσκολο να ανακοπεί.

Η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά με το ενδεχόμενο διεύρυνσης των «Magnificent 7» ώστε να συμπεριλάβει και την Broadcom, θεωρείται σημαντικός παράγοντας στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές της τράπεζας αλλά και της Goldman Sachs συνιστούν στους επενδυτές να εξετάσουν αυξημένη έκθεση στον χρυσό – είτε μέσω futures είτε μέσω μετοχών εξόρυξης – καθώς οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων πιέζουν το δολάριο και ενισχύουν το πολύτιμο μέταλλο.