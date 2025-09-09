Χρηματιστήριο: Εγκλωβισμένο στη νευρικότητα και στη στασιμότητα

Στασιμότητα επικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αναζητούν… κατεύθυνση, αδυνατώντας να ξεφύγουν από τη νευρικότητα των τελευταίων εβδομάδων αλλά και μην υποκύπτοντας στον πειρασμό της περαιτέρω διόρθωσης.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν αναζητά τον 5ο διαφορετικό πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από μια διετία. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζει και στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ανεπαίσθητη κάμψη κατά -0,11% και διαμορφώνεται στις 2.015,24 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από δύο μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.017,44 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 17 μονάδες (από 2.012,40 έως 2.029,81 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 93,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,1 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen υποχωρεί ελεγχόμενα κατά -0,5%, με τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου να διαμορφώνονται στα 253,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA να φθάνουν στα 445,3 εκατ. ευρώ. Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται και οι τράπεζες, ενώ η Lamda Development οδεύει προς την 4η συνεχόμενη πτώση.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά το θετικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο -0,11% και τις 2.179 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας υποχωρεί στο -0,13% και τα 11,88 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο -0,06% και τα 3,14 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -0,17% και τα 3,512 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται στο -0,06% και τα 6,826 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου είναι αμετάβλητη στα 7,46 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να είναι σταθερή στα 7,76 ευρώ. Στο +0,14% και το 1,42 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,13% και 5.072 μονάδες), η μετοχή της Metlen υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,58% και τα 51,85 ευρώ, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα οικονομικά στοιχεία για το α’ εξάμηνο, τα οποία βρίσκονται εντός του guidance. Πτώση άνω του -1% εμφανίζουν οι τίτλοι των Coca Cola HBC και Titan Cement, οι οποίες αναδιπλώνουν στα 42,8 ευρώ και στα 36,3 ευρώ, αντίστοιχα. Η μετοχή της Lamda Development περιορίζεται για 4η διαδοχική ημέρα, πέφτοντας στο -0,7% και τα 6,91 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Helleniq Energy κερδίζει +2,1% και επιστρέφει στα 8,2 ευρώ, ενώ η μετοχή της Jumbo έπεται στο +1,3% και τα 31,7 ευρώ, επωφελούμενη της αυξημένης τιμής – στόχου από τη Euroxx (42 ευρώ). Άνοδο στο +1% και τα 7,09 ευρώ σημειώνει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,26% και 2.887 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης για το κυπριακό καλώδιο, επιχειρεί να επιστρέψει σε θετικό έδαφος (+0,6% και 3,2 ευρώ). Άνοδο της τάξης του +1% παρουσιάζει και η μετοχή του AVAX. Αντίθετα, οι μετοχές των Quest Συμμετοχών, Dimand και Autohellas διολισθαίνουν άνω του -1%, ενώ στο -1,7% και τα 43,3 ευρώ οπισθοχωρεί ο τίτλος του ΟΛΠ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κέκροψ, η οποία διευρύνεται κατά +4,6% κι ανακτά τα 2 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 54 μετοχές κινούνται ανοδικά, 48 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 142,6 δισ. ευρώ.

Συνέχεια στη νευρικότητα

Συνέχεια στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να δηλώνουν άγνοια για την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ναι μεν έχει αναδιπλώσει κατά περισσότερο από 100 μονάδες σε σχέση με τις «κορυφές» του Αυγούστου, αλλά την ίδια στιγμή δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει αισθητά κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά φαίνεται ότι έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα καθεστώς ιδιότυπης στασιμότητας, η οποία ναι μεν δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί προβληματισμό για τα ανοδικά περιθώρια.

Σίγουρα, τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα, με τους αναλυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να «τσιμπήσουν», εν μέσω της γενικευμένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στην «καρδιά» της Ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, καθώς εντός της ημέρας δημοσιεύουν τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου οι διοικήσεις των Metlen, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Fourlis και Sarantis. Αύριο, παράλληλα, είναι η σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ανδρομέδα και ΓΕΒΚΑ.

Από τεχνικής απόψεως, η ελληνική αγορά βλέπει τη μακροπρόθεσμη τάση να διατηρείται σε θετικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να φιγουράρει αρκετά υψηλότερα του κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (<1.800 μονάδων), έχοντας προσφέρει μια απόδοση άνω του +37% από τις αρχές του έτους.

Όμως, το βραχυπρόθεσμο momentum παραμένει αρκετά «θολό», καθώς το μεγάλο ράλι του 2025 ευνοεί την επικράτηση των πωλητών μέσω ενός profit taking, η διάρκεια και η ένταση του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Νο.2 οικονομία του πλανήτη, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν καλείται να βρει τον 5ο διαδοχικό πρωθυπουργό της δεύτερης θητείας του, την ίδια στιγμή που το ζήτημα του ελλείμματος καθίσταται ολοένα και πιο πιεστικό.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις στις 552 μονάδες (+0,13%), με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί στο -0,38% και τις 23.717 μονάδες. Ο CAC 40 στο Παρίσι «παίζει» στο +0,39% και τις 7.764 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)