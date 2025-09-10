Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Τα μεσαία που έχουν σταματήσει να… λάμπουν

Μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών να «τρέχει» με περισσότερο από +37% μέσα στο 2025, αλλά δεν είναι λίγα τα «χαρτιά» της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, τα οποία έχουν μείνει… πίσω, μη συμμετέχοντας στο φετινό πάρτι.

Πρόκειται για μετοχές από τον FTSE Mid Cap, οι οποίες είτε εμφανίζουν σχεδόν μηδενικές αποδόσεις, είτε έχουν ακόμη και αρνητικά πρόσημα σε σύγκριση με τα τέλη του 2024.

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Austriacard. Η εισηγμένη της οικογένειας Λύκου, παρότι δραστηριοποιείται σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό και παράλληλα διαπραγματεύεται στην αγορά της Βιέννης, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των αναλυτών. Η αρνητική έκπληξη στα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου και του α’ εξαμήνου, σε συνδυασμό με το χαμήλωμα του πήχη για τις επιδόσεις του τρέχοντος 12μήνου, έχουν οδηγήσει τη μετοχή στο -11,1% από τις αρχές του έτους. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες η τιμή είχε βουλιάξει έως το ιστορικό χαμηλό των 5,1 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Πλαστικά Θράκης βλέπει τη μεταβολή του 2025 να κυμαίνεται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα (+0,6%). Η τιμή «παίζει» πέριξ των 4 ευρώ, δίχως να μπορεί να ξεφύγει προς τα υψηλά του 2023, όταν είχε σκαρφαλώσει έως τα 5,6 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι να έχει εγκλωβιστεί σε μια σχεδόν διετή περίοδο παρατεταμένης συσσώρευσης.

Την ίδια στιγμή, αναγκασμένη να πληρώνει το discount στον χώρο των ΑΕΕΑΠ είναι η μετοχή της Trade Estates, η οποία αφενός κερδίζει μόλις +5,8% μέσα στο τρέχον έτος, αφετέρου εξακολουθεί να υπολείπεται της τιμής εισαγωγής του 2023 (1,9 ευρώ/μετοχή η IPO). Μάλιστα, ακόμη και το πρόσφατο placement, με το οποίο επετεύχθη η επ-ενοποίηση με τη Fourlis, δεν φαίνεται να «σπάει» την αδυναμία, παρά την είσοδο σημαντικών επενδυτικών σχημάτων.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει σε ακόμη δύο εισηγμένες του FTSE Mid Cap, οι οποίες ναι μεν έχουν μια υποτονική διαδρομή μέσα στο 2025, αλλά ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει σε γενναίες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Για παράδειγμα, η Ελλάκτωρ, η οποία την άνοιξη κατέβαλε το ποσό του 0,85 ευρώ/μετοχή, βλέπει τις απώλειες σε μη προσαρμοσμένο επίπεδο να ξεπερνούν το -40%. Όμως, αν συνυπολογίσουμε και την επιστροφή κεφαλαίου, τότε η «ζημιά» για τους μετόχους ψαλιδίζεται στο -1,7%.

Από την πλευρά της, η μετοχή της Ideal Holdings κερδίζει μόλις +0,5% σε σύγκριση με τα τέλη του 2024. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο επιστροφές κεφαλαίου των 0,1 και 0,3 ευρώ/μετοχή, τότε η απόδοση βελτιώνεται στο +7,2%. Βέβαια, και πάλι, η παραπάνω μεταβολή δεν μπορεί να συγκριθεί με τα εντυπωσιακά νούμερα της υπόλοιπης αγοράς.

Οι μετοχές του FTSE Mid Cap που υπο-αποδίδουν το 2025

• Austriacard -11,1%

• Ελλάκτωρ -1,7%*

• Πλαστικά Θράκης +0,6%

• Trade Estates +5,8%

• Ideal +7,2%*

*σε προσαρμοσμένο επίπεδο

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)