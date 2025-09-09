Η μετοχή που έχει κάνει άλμα 1.110% από τον Ιούλιο – Είναι η νέα GameStop;

Η πορεία της μετοχής της Opendoor Technologies μπορεί να θυμίζει 2021, ωστόσο, φέτος είδαμε να επιστρέφει μανία των meme stocks με την εταιρεία να βρίσκεται στο επίκεντρό της.

Τον Ιούλιο, οι μετοχές της μικρής διαδικτυακής εταιρείας ακινήτων σημείωσαν απροσδόκητα σημαντική άνοδο. Όλα ξεκίνησαν όταν η Opendoor Technologies τράβηξε την προσοχή του διαχειριστή hedge fund Έρικ Τζάκσον.

Ο ιδρυτής της EMJ Capital εξέφρασε σε ανάρτησή του την πεποίθηση ότι η Opendoor έχει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Η ανάρτηση του Τζάκσον λειτούργησε σαν «μέλι» για πλήθος traders του διαδικτύου, οργανωμένοι κυρίως μέσω πλατφορμών όπως το Wall Street Bets του Reddit και το Stocktwits.

Από τον Ιούλιο, όταν ο Τζάκσον δημοσίευσε τις προβλέψεις του, η μετοχή της Opendoor έχει αυξηθεί κατά 1.110%. Και από την αρχή του έτους, κατά 315%.

Ο ίδιος δήλωσε πάντως το καλοκαίρι ότι το Opendoor δεν είναι meme stock, αλλά φέρει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της GameStop και άλλων μετοχών που έχουν γίνει ταυτίσει το όνομά τους με την μανία των meme τα τελευταία χρόνια.

Ακόμα κι αν ο Τζάκσον δεν τη βλέπει ως meme stock, το ράλι της Opendoor πυροδότησε μεταδόθηκε σε μια ορισμένες προβληματικές μετοχές τον Ιούλιο. Και όπως η Gamestop το 2021 και το 2022, η Opendoor κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των μετοχών που συζητούνται περισσότερο στο Wall Street Bets του Reddit και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα από την πλατφόρμα Stocktwits δείχνουν ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά αισιόδοξο.

Ο Τομ Μπρούνι του Stocktwits μίλησε στο Business Insider για την αυξανόμενη δημοτικότητα της Opendoor. Κατά την άποψή του, η εταιρεία χρειαζόταν έναν καταλύτη για να ξεκινήσει την ανοδική της πορεία. «Αυτός ο καταλύτης προήλθε από ιδιώτες επενδυτές και traders που μοιράστηκαν τη θεμελιώδη επενδυτική τους θέση για την εταιρεία στο Reddit και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, προσελκύοντας συμμετέχοντες στο λιανικό εμπόριο από το Stocktwits, το Twitter και άλλες πλατφόρμες καθώς οι τιμές αυξάνονταν κατακόρυφα», είπε.

Ο Μπρούνι πρόσθεσε ότι η άνοδος της μετοχής της Opendoor αποτελεί σταθερά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της πλατφόρμας, καθώς οι επενδυτές συζητούν την αξία της μετοχής και την τιμή-στόχο των 82 δολαρίων του Τζάκσον. «Τώρα που η διοίκηση συνεργάζεται ενεργά με το κοινό, οι ιδιώτες επενδυτές περιμένουν να παρουσιαστεί ένα σαφές σχέδιο ανάκαμψης», συνέχισε.

Eίναι η νέα GameStop;

Μέσα στον ενθουσιασμό, κάποιοι βλέπουν ομοιότητες της μανίας για την μετοχή της GameStop.

«Η Opendoor σίγουρα μοιάζει να είναι η εκδοχή του 2025 της μανίας της Gamestop, με απίστευτα υψηλό ημερήσιο όγκο μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης, και το ίδιο είδος κάλυψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε δει στο παρελθόν», σχολίασε ο Νικ Μπατίστα της tastylive, εταιρείας μέσων ενημέρωσης και streaming που επικεντρώνεται σε λιανικούς traders.

Η μετοχή της Opendoor εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που την καθιστά μια σχετικά προσιτή μετοχή από μεμονωμένους επενδυτές.

Ωστόσο, ο Μπατίστα βλέπει επίσης ένα πιθανό πρόβλημα για τους υπερβολικά ενθουσιώδεις επενδυτές που στρέφονται στην Opendoor, ακόμη και στην τρέχουσα χαμηλή τιμή. «Οι επιλογές έχουν στην πραγματικότητα αρκετά υψηλές τιμές, καθώς η τιμολόγηση θέλει τη μετοχή είτε στο μηδέν είτε στο διπλασιασμό της τον επόμενο χρόνο», είπε.

Από την πλευρά του, ο Ντέρεκ Χόρστμαγιερ, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, τόνισε επίσης τις ομοιότητες μεταξύ της Opendoor αυτό το καλοκαίρι και της Gamestop το 2021 και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να σημαίνει η εκρηκτική άνοδος για το μέλλον της μετοχής.

«Η τρέχουσα δυναμική της μετοχής είναι σε μεγάλο βαθμό υποθετική», προειδοποίησε. «Ενώ μπορεί να οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα βραχυπρόθεσμα, είναι αποσυνδεδεμένη από τα υποκείμενα επιχειρηματικά θεμελιώδη μεγέθη».

Για όσους ακολουθήσουν την Opendoor , τα κέρδη θα μπορούσαν να είναι αστρονομικά εάν η εκτίμηση του Τζάκσον αποδειχθεί σωστή. Μια άνοδος στα 82 δολάρια ανά μετοχή θα αντιπροσώπευε κέρδος 1,275% από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής στα 5,96 δολάρια.