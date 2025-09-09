Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικά οι δείκτες – Κέρδη στο Παρίσι, παρά την πολιτική αναταραχή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφουν μικρή άνοδο την Τρίτη, χάρη στην άνοδο της τιμής της μετοχής του γίγαντα της εξόρυξης Anglo American, μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσής του με την καναδική Teck Resources.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,2%, με τον γαλλικό δείκτη CAC 40 να καταγράφει κέρδη 0,4%, παρά την πολιτική κρίση στη Γαλλία, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού. Παραφωνία, ο DAX της Φρανκφούρτης που υποχωρεί 0,35%.

Οι μετοχές της Anglo που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έκαναν άλμα 8% μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία προχωρά σε συγχώνευση την Teck Resources, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τορόντο, δημιουργώντας έτσι έναν από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο. Οι μετοχές της Teck Resources που διαπραγματεύονται στη Φρανκφούρτη εκτοξεύθηκαν 22%.

Η νέα εταιρεία, που θα ονομάζεται Anglo Teck, θα έχει την έδρα της στον Καναδά και αναμένεται να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Τορόντο, του Λονδίνου και του Γιοχάνεσμπουργκ. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Anglo American θα κατέχουν το 62,4% της συγχωνευμένης οντότητας, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα λάβουν το υπόλοιπο 37,6%.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στις ΗΠΑ και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα: η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού των ΗΠΑ για τον Αύγουστο αναμένεται την Τετάρτη το πρωί, ακολουθούμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα δημοσιευθούν μετά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή, τα οποία ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι πιθανό να μειώσει τα επιτόκια αναφοράς στην συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.