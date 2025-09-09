Χρηματιστήριο: Μικρά κέρδη χωρίς να ξεφεύγει από τη στασιμότητα

Επιφυλακτικότητα επικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές ναι μεν να διαθέτουν προβάδισμα έναντι των πωλητών, αλλά να μην έχουν την πρόθεση να ξεφύγουν από τη στασιμότητα των τελευταίων εβδομάδων.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν αναζητά τον 5ο διαφορετικό πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από μια διετία, την ίδια στιγμή που το ενδιαφέρον εστιάζει και στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή αύξηση κατά +0,32% και διαμορφώνεται στις 2.023,97 μονάδες, κερδίζοντας 6,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.017,44 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε επτά μονάδες (από 2.022,67 έως 2.029,81 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen ενισχύεται άνω του +1%, με τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου να διαμορφώνονται στα 253,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA να φθάνουν στα 445,3 εκατ. ευρώ. Άνοδο στα 14 ευρώ καταγράφει η Aegean, ενώ σε θετικό έδαφος προσπαθεί να επανέλθει ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επιχειρεί να «γυρίσει» το πρόσημο, μετά την αναδίπλωση των προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα να κινείται στο +0,49% και τις 2.192 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ενισχύεται στο +0,80% και τα 11,99 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο +0,38% και τα 3,154 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,31% και τα 3,529 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξάνεται στο +0,29% και τα 6,85 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει στο +0,27% και τα 7,48 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να είναι σταθερή στα 7,76 ευρώ. Στο +1,55% και το 1,44 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,35% και 5.096 μονάδες), η μετοχή της Metlen ενισχύεται δυναμικά στο +1,1% και τα 53,2 ευρώ, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα οικονομικά στοιχεία για το α’ εξάμηνο, τα οποία βρίσκονται εντός του guidance. Προς τα 14 ευρώ κινείται η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία αυξάνεται στο +1% και τα 13,98 ευρώ, ενώ άνω του +1% διευρύνονται οι τίτλοι των Viohalco – Helleniq Energy, οι οποίοι «παίζουν» στα 6,4 και 8,18 ευρώ, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Coca Cola HBC και Aktor Group αναδιπλώνουν κατά έως -0,8%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,27% και 2.902 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης για το κυπριακό καλώδιο, επιχειρεί να επιστρέψει σε θετικό έδαφος (+0,7%). Άνοδο της τάξης του +0,7% παρουσιάζουν και οι μετοχές των ΕΧΑΕ, Alumil και Profile, ενώ πέριξ του +0,5% βρίσκονται οι τίτλοι των Ideal, Trade Estates, Intralot και Πλαστικά Θράκης. Αντίθετα, οι μετοχές των Autohellas και Dimand πέφτουν κατά -0,8% και -0,6%, αντίστοιχα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 52 μετοχές κινούνται ανοδικά, 24 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,1 δισ. ευρώ.

Συνέχεια στη νευρικότητα

Συνέχεια στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να δηλώνουν άγνοια για την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ναι μεν έχει αναδιπλώσει κατά περισσότερο από 100 μονάδες σε σχέση με τις «κορυφές» του Αυγούστου, αλλά την ίδια στιγμή δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει αισθητά κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά φαίνεται ότι έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα καθεστώς ιδιότυπης στασιμότητας, η οποία ναι μεν δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί προβληματισμό για τα ανοδικά περιθώρια.

Σίγουρα, τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα, με τους αναλυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να «τσιμπήσουν», εν μέσω της γενικευμένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στην «καρδιά» της Ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, καθώς εντός της ημέρας δημοσιεύουν τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου οι διοικήσεις των Metlen, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Fourlis και Sarantis. Αύριο, παράλληλα, είναι η σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ανδρομέδα και ΓΕΒΚΑ.

Από τεχνικής απόψεως, η ελληνική αγορά βλέπει τη μακροπρόθεσμη τάση να διατηρείται σε θετικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να φιγουράρει αρκετά υψηλότερα του κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (<1.800 μονάδων), έχοντας προσφέρει μια απόδοση άνω του +37% από τις αρχές του έτους.

Όμως, το βραχυπρόθεσμο momentum παραμένει αρκετά «θολό», καθώς το μεγάλο ράλι του 2025 ευνοεί την επικράτηση των πωλητών μέσω ενός profit taking, η διάρκεια και η ένταση του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Νο.2 οικονομία του πλανήτη, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν καλείται να βρει τον 5ο διαδοχικό πρωθυπουργό της δεύτερης θητείας του, την ίδια στιγμή που το ζήτημα του ελλείμματος καθίσταται ολοένα και πιο πιεστικό.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις στις 553 μονάδες (+0,18%), με τον γερμανικό DAX να είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 23.813 μονάδες. Ο CAC 40 στο Παρίσι «παίζει» στο +0,3% και τις 7.757 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά θετικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

