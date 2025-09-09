Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο εταιρικά μεγέθη και γαλλική κρίση

Συνέχεια στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να δηλώνουν άγνοια για την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ναι μεν έχει αναδιπλώσει κατά περισσότερο από 100 μονάδες σε σχέση με τις «κορυφές» του Αυγούστου, αλλά την ίδια στιγμή δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει αισθητά κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Σίγουρα, τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα, με τους αναλυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να «τσιμπήσουν», εν μέσω της γενικευμένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στην «καρδιά» της Ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, καθώς εντός της ημέρας δημοσιεύουν τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου οι διοικήσεις των Metlen, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Fourlis και Sarantis. Αύριο, παράλληλα, είναι η σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ανδρομέδα και ΓΕΒΚΑ.

Από τεχνικής απόψεως, η ελληνική αγορά βλέπει τη μακροπρόθεσμη τάση να διατηρείται σε θετικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να φιγουράρει αρκετά υψηλότερα του κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (<1.800 μονάδων), έχοντας προσφέρει μια απόδοση άνω του +37% από τις αρχές του έτους.

Όμως, το βραχυπρόθεσμο momentum παραμένει αρκετά «θολό», καθώς το μεγάλο ράλι του 2025 ευνοεί την επικράτηση των πωλητών μέσω ενός profit taking, η διάρκεια και η ένταση του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Νο.2 οικονομία του πλανήτη, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν καλείται να βρει τον 5ο διαδοχικό πρωθυπουργό της δεύτερης θητείας του, την ίδια στιγμή που το ζήτημα του ελλείμματος καθίσταται ολοένα και πιο πιεστικό.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)