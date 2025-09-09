Κυρίαρχη η αβεβαιότητα

Το γιεν έχασε έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση, αφότου ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του την Κυριακή το βράδυ. Από την άλλη, το δολάριο παραμένει ασταθές, μετά τα στοιχεία της Παρασκευής που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση αυτού του μηνός.

Η παραίτηση του Ισίμπα βάζει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη σε περίοδο αβεβαιότητας, δεδομένου ότι η Ιαπωνία είναι η πλέον χρεωμένη βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη. Στη συνεδρίαση της Ασίας, το γιεν υποχώρησε έως 0,78% για να περιορίσει εν συνεχεία τις απώλειές του κοντά στο 0,26% έναντι του δολαρίου, ενώ και έναντι του ευρώ άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο σε διάρκεια μεγαλύτερη του έτους. Οι επενδυτές εστιάζουν στην πιθανότητα ο Ισίμπα να αντικατασταθεί από υποστηρικτή πιο χαλαρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, που να μη θέλει την άνοδο των επιτοκίων.

Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε ενδοσυνεδριακά 0,16% στις 97,60 μονάδες, ενώ το ευρώ διαμορφώθηκε στο 1,1749 έναντι του δολαρίου με άνοδο 0,26%. «Τα στοιχεία για την απασχόληση Αυγούστου στις ΗΠΑ έκαναν το δολάριο να διολισθήσει κάτω από το επίπεδο των 98 μονάδων, αν και ο αρνητικός αντίκτυπος στο αμερικανικό νόμισμα ήταν αρκετά συγκρατημένος», σημειώνει ο στρατηγικός αναλυτής της MUFG, Λι Χάρντμαν.