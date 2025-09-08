Wall Street: Νέο ρεκόρ για Nasdaq

Με νέο ρεκόρ έκλεισε ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα πενθήμερο γεμάτo γεγονότα και μακροοικονομικά, μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο Nasdaq τερμάτισε με άνοδο 0,45% στις 21.798,70 μονάδες, επίπεδο ρεκόρ αφού είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό και στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,21% στις 6.495,15 μονάδες, ενώ ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,25% ή 114,09 μονάδες στις 45.514,95 μονάδες.

Η άνοδος στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας καθοδηγήθηκε από την Broadcom, που ενισχύθηκε 3% και την Nvidia που σημείωσε άνοδο περίπου 1%, καλύπτοντας μέρος των απότομων απωλειών του περασμένου μηνός. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι Amazon και Microsoft.

«Υπάρχει συνεχής ισχυρή δυναμική στις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάπτυξη υποδομών για την AI, και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις …Επτά Μεγάλες Εταιρείες», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird Private Wealth Management, σημειώνοντας ότι «η μέση μετοχή στον χώρο της τεχνολογίας τα πηγαίνει πολύ καλά».

Οι επενδυτές αναμένουν δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας, έπειτα από τα ασθενέστερα του αναμενόμενου στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή. Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) για τον Αύγουστο αναμένονται το πρωί της Τετάρτης, ενώ τα αντίστοιχα για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουν χώρα μετά τα χειρότερα του αναμενομένου για τις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, τα οποία ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Fed είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει το βασικό επιτόκιό της στη συνεδρίαση αυτού του μηνός. Τα στοιχεία της αγοράς υποδηλώνουν ακόμη και πιθανότητα μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του CME FedWatch Tool.

«Βρισκόμαστε κάπως σε ένα σημείο που εξακολουθούμε να μην έχουμε καταλύτες», πρόσθεσε ο Mέιφιλντ, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθοδική διολίσθηση στις αγορές, οι οποίες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, εν μέσω μιας εποχικά αδύναμης περιόδου.

«Οι αγορές θα παραμείνουν σε κατάσταση αναμονής μέχρι την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό εκτός κι αν προκύψει κάποιο απρόσμενο γεγονός, όπως νέοι δασμοί ή ζητήματα εμπορίου».