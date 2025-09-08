Χρηματιστήριο: Η ΔΕΘ δεν έδιωξε τη νευρικότητα – Πιέσεις σε Τράπεζες, Metlen και ΕΛΠΕ

Οριακά πτωτικά έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη, παρά το θετικό ξεκίνημα, να αναδιπλώνει προς χαμηλότερα επίπεδα, δίνοντας συνέχεια στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε κατά κύριο λόγο στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις, όπου απόψε είναι προγραμματισμένη η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τέθηκαν και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, αν και η ελληνική αγορά ενδεχομένως περίμενε το «κάτι παραπάνω» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,28% και διαμορφώθηκε στις 2.017,44 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 5,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.023,05 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 20 μονάδες (από 2.004,81 έως 2.034,00 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 163,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,0 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Eurobank και Εθνική σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος των ρευστοποιήσεων, ενώ απώλειες άνω του -1% εμφάνισαν και οι Metlen – Helleniq Energy. Από την άλλη πλευρά, η Jumbo ενισχύθηκε δυναμικά κοντά στο +3,5%.

Πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης όχι απλώς αρνήθηκε να αναλάβει επιπλέον ρίσκο, αλλά τέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο -1,03% και τις 2.181 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας περιορίστηκε στο -2,78% και τα 11,895 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο -1,32% και τα 3,142 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -0,18% και τα 6,83 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank έμεινε αμετάβλητη στα 3,518 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνθηκε στο +1,08% και τα 7,46 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να υποχωρεί στο -0,13% και τα 7,76 ευρώ. Στο -2,21% και το 1,418 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,28% και 5.078 μονάδες), η μετοχή της Metlen αναδίπλωσε στο -1,88% και τα 52,15 ευρώ, έχοντας χάσει περισσότερα από 4 ευρώ σε σχέση με τα ιστορικά ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ). Απώλειες άνω του -2,3% παρουσίασε η μετοχή της Helleniq Energy, η οποία βρέθηκε στα 8,08 ευρώ, ενώ η μετοχή του ΔΑΑ έπεσε στο -0,9% και τα 10,29 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Jumbo ενισχύθηκε δυναμικά στο +3,4% και τα 31,3 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τη νέα τιμή – στόχο της Euroxx (42 ευρώ). Οι τίτλοι των Motor Oil, Titan Cement, Aegean Airlines και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αυξήθηκαν άνω του +1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,03% και 2.894 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεχώρισε αρνητικά στο -1,4% και τα 3,18 ευρώ, καθώς το project της διασύνδεσης με την Κύπρο φαίνεται ότι οδηγείται προς ναυάγιο, επηρεάζοντας αρνητικά την εισηγμένη. Απώλειες της τάξης του -1% κατέγραψαν οι τίτλοι των Ελλάκτωρ και Κρι Κρι. Αντίθετα, η μετοχή του Dimand αυξήθηκε στο +2,4% και τα 9,98 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κυριακούλης, η οποία έκανε ράλι στο +7,5% και τα 2,28 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά τις «κορυφές» των 2,4 ευρώ (υψηλό 6ετίας). Νέο ρεκόρ έγραψε και ο τίτλος της Alter Ego Media, ο οποίος έκλεισε στο +2,8% και τα 6,17 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 54 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 52 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 18 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 142,7 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον σε Γαλλία και ΔΕΘ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι «πυκνές» εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έρχονται να ρίξουν αρκετό… αλατοπίπερο στις προσεχείς συνεδριάσεις.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η κρίσιμη κοινοβουλευτική ψηφοφορία στη Γαλλία, τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία, οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις αλλά και τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι μπορούν εύκολα να αλλάξουν την εύθραυστη ισορροπία αγοραστών – πωλητών.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά το πρώτο πενθήμερο του φθινοπώρου, όπου κυριάρχησε η μεταβλητότητα και η στασιμότητα, καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται από το άνοιγμα της αυλαίας στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια δέσμη φορο-ελαφρύνσεων, ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Η αγορά, σε μια πρώτη ανάγνωση, δίνει θετικό πρόσημο, αν και σίγουρα περίμενε κάτι περισσότερο, ιδίως όσον αφορά το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει αρκετές εισηγμένες. Ωστόσο, το γεγονός ότι δρομολογείται μια σημαντική ελάφρυνση στο κομμάτι των φόρων, σίγουρα, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στο πεδίο της κατανάλωσης. Κι αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, αν λάβουμε υπόψη τα εν μέρει απογοητευτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τρίμηνο, το οποίο «φρέναρε» στο 1,7% από 2,2% στο α’ τρίμηνο του 2025 (σε ετήσια βάση).

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στην αγορά των ομολόγων, καθώς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές του κρατικού χρέους. Εάν και η μέχρι στιγμής επίπτωση είναι περιορισμένη, ουδείς αναλυτής μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το τι μέλλει γενέσθαι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση αισθητής αύξησης των αποδόσεων στα γαλλικά ομόλογα, τα απόνερα της… θαλασσοταραχής θα φθάσουν και στις ακτές της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία -ως ρηχή αγορά- είθισται να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην καρδιά της Ευρωζώνης. Δίπλα στη Γαλλία, φυσικά, υπάρχει και η ανησυχία των αναλυτών για την ευρύτερη δημοσιονομική κατάσταση σε Γηραιά Ήπειρο και ΗΠΑ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ναι μεν μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ευάλωτο στον διεθνή άγνωστο «Χ», αλλά την ίδια στιγμή έχει την ικανότητα να παραθέσει ορισμένα ισχυρά αντίβαρα, όπως είναι για παράδειγμα τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι προσπάθειες διεθνοποίησης με τον «αρραβώνα» ΕΧΑΕ – Euronext, αλλά και τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι αυτήν την εβδομάδα οικονομικά αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινώσουν οι Metlen – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Fourlis – Sarantis (9/9), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανδρομέδα (10/9) και ΓΕΒΚΑ (12/9), με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να δείχνουν ότι το άθροισμα της κερδοφορίας στο 12μηνο έχει την ικανότητα να προσεγγίσει την περσινή επίδοση – ρεκόρ (11,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, στην αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων μπορεί να τοποθετηθεί και η εκτίμηση για διανομές μερισμάτων, ύψους έως και 5,5 δισ. ευρώ (dividend yield 3,8%), εντός του 2025. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για τις Orilina (11/9) και Attica Group (12/9), οι οποίες πρόκειται να μοιράσουν το χρηματικό ποσό των 3,7 και 17 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή είναι εύλογα στραμμένη στις πολιτικές εξελίξεις της Γαλλίας, καθώς απόψε είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαΐρού, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι αυτό της καταψήφισης και της αλλαγής πρωθυπουργού. Ανεξαρτήτως αυτού, όμως, το μείζον για τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης αφορά την ανάγκη για μειώσεις δαπανών άνω των 44 δισ. ευρώ, προκειμένου το έλλειμμα να μειωθεί στο 4,6% εντός του 2026.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, με τον πανευρωπαϊκός Stoxx 600 να συσσωρεύει στις 551 μονάδες (+0,33%), την ίδια ώρα που ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,62% και διαμορφώνεται στις 23.743 μονάδες. Ο CAC 40 στο Παρίσι, ταυτόχρονα, καθορίζεται στο +0,59% και τις 7.720 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα σχεδόν αμετάβλητο θετικό ξεκίνημα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)