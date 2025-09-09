Χρηματιστήριο: Το… τάλιρο της Moda Bagno

Στη διανομή μερίσματος 1,1 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 0,059 ευρώ/μετοχή προχωρά η Ν. Βαρβέρης – Moda Bagno, μετά το πράσινο φως που δόθηκε χθες από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

To dividend yield διαμορφώνεται στο 1,1%.

Ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι η τιμή στο ταμπλό έχει «τρέξει» με τουλάχιστον +34% μέσα στο 2025, έχοντας φθάσει στα 5 ευρώ για πρώτη φορά από το 2007.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)