Χρηματιστήριο: Το… τάλιρο της Moda Bagno

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Έφθασε τα επίπεδα του 2007 η τιμή της μετοχής

Στη διανομή μερίσματος 1,1 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 0,059 ευρώ/μετοχή προχωρά η Ν. Βαρβέρης – Moda Bagno, μετά το πράσινο φως που δόθηκε χθες από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

To dividend yield διαμορφώνεται στο 1,1%.

Ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι η τιμή στο ταμπλό έχει «τρέξει» με τουλάχιστον +34% μέσα στο 2025, έχοντας φθάσει στα 5 ευρώ για πρώτη φορά από το 2007.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

