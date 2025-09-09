Logo Image

Χρηματιστήριο: Από ρεκόρ σε… ρεκόρ η Alter Ego

(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ξεπερνά το +54% η φετινή άνοδος

Ακόμη ένα υψηλό «γράφει» η μετοχή της Alter Ego Media, η οποία χθες βρέθηκε στα 6,17 ευρώ.

Το ράλι από την τιμή της IPO ξεπερνά το +54%, την ίδια ώρα που η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε περίπου 360 εκατ. ευρώ.

Οι αναλυτές φαίνεται να προεξοφλούν ότι τα μεγέθη της εισηγμένης θα είναι βελτιωμένα στο α’ εξάμηνο του 2025, συμβάλλοντας σε μια ικανοποιητική μερισματική απόδοση.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

