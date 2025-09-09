Logo Image

Χρηματιστήριο: Σήμερα τα μεγέθη της Metlen – Τι περιμένει η αγορά

Φωτ. Metlen

EBITDA στα 495 εκατ. ευρώ

Στη Metlen στρέφεται σήμερα η προσοχή της αγοράς, καθώς η διοίκηση πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

Η γνωστοποίηση έρχεται με μια μικρή καθυστέρηση, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων με την εισαγωγή στο Λονδίνο.

Οι αναλυτές, σε κάθε περίπτωση, περιμένουν ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν σε 495 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά +2% σε ετήσια βάση.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

