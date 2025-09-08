Χρηματιστήριο: Ανατροπή με επαναφορά των πωλητών – Στο επίκεντρο ξανά οι 2.000 μονάδες

Αρνητική κλίση έχει λάβει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη, παρά το θετικό ξεκίνημα, να αναδιπλώνει προς την περιοχή των 2.000 μονάδων, δίνοντας συνέχεια στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται κατά κύριο λόγο στις γαλλικές εξελίξεις, όπου απόψε είναι προγραμματισμένη η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, αν και η ελληνική αγορά ενδεχομένως περίμενε το «κάτι παραπάνω» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,87% και διαμορφώνεται στις 2.005,48 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 17 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.023,05 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 19 μονάδες (από 2.005,38 έως 2.034,00 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,3 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Πειραιώς και Εθνική σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των ρευστοποιήσεων, ενώ απώλειες άνω του -1% εμφανίζουν και οι Metlen – Helleniq Energy. Από την άλλη πλευρά, η Jumbo ενισχύεται δυναμικά κοντά στο +3%.

Πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης όχι απλώς αρνείται να αναλάβει επιπλέον ρίσκο, αλλά δείχνει να τίθεται στο στόχαστρο των πωλητών, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -1,67% και τις 2.168 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας περιορίζεται στο -2,53% και τα 11,925 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο -2,16% και τα 6,694 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -1,73% και τα 3,457 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώνεται στο -1,22% και τα 3,145 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνεται στο +1,36% και τα 7,48 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να υποχωρεί στο -0,26% και τα 7,75 ευρώ. Στο -1,93% και το 1,422 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,81% και 5.052 μονάδες), η μετοχή της Metlen αναδιπλώνει στο -1,7% και τα 52,2 ευρώ, έχοντας χάσει περισσότερα από 4 ευρώ σε σχέση με τα ιστορικά ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ). Απώλειες άνω του -1% παρουσιάζουν, επίσης, οι μετοχές των Helleniq Energy και ΕΥΔΑΠ, με την τελευταία να πέφτει κάτω των 7 ευρώ για πρώτη φορά από τις 23 Ιουλίου. Στον αντίποδα, η μετοχή της Jumbo ενισχύεται δυναμικά στο +2,9% και τα 31,18 ευρώ, ενώ η μετοχή της Motor Oil «κρατά» στο +1,3% και τα 24,62 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,47% και 2.882 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεχωρίζει αρνητικά στο -1,7% και τα 3,17 ευρώ, καθώς το project της διασύνδεσης με την Κύπρο φαίνεται ότι οδηγείται προς ναυάγιο, επηρεάζοντας αρνητικά την εισηγμένη. Απώλειες της τάξης του -1% καταγράφουν οι τίτλοι των Alumil, Ελλάκτωρ, Κρι Κρι και ΟΛΠ. Αντίθετα, η μετοχή του ΟΛΘ αυξάνεται στο +1,1% και τα 35,4 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κυριακούλης, η οποία κάνει ράλι στο +10,8% και τα 2,35 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά τις «κορυφές» των 2,4 ευρώ (υψηλό 6ετίας).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 69 μετοχές κινούνται καθοδικά, 32 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 17 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 142,2 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον σε Γαλλία και ΔΕΘ

Με αρκετό ενδιαφέρον αναμένεται η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι «πυκνές» εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έρχονται να ρίξουν αρκετό… αλατοπίπερο στις προσεχείς συνεδριάσεις.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η κρίσιμη κοινοβουλευτική ψηφοφορία στη Γαλλία, τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία, οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις αλλά και τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι μπορούν εύκολα να αλλάξουν την εύθραυστη ισορροπία αγοραστών – πωλητών.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά το πρώτο πενθήμερο του φθινοπώρου, όπου κυριάρχησε η μεταβλητότητα και η στασιμότητα, καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται από το άνοιγμα της αυλαίας στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια δέσμη φορο-ελαφρύνσεων, ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Η αγορά, σε μια πρώτη ανάγνωση, δίνει θετικό πρόσημο, αν και σίγουρα περίμενε κάτι περισσότερο, ιδίως όσον αφορά το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει αρκετές εισηγμένες. Ωστόσο, το γεγονός ότι δρομολογείται μια σημαντική ελάφρυνση στο κομμάτι των φόρων, σίγουρα, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στο πεδίο της κατανάλωσης. Κι αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, αν λάβουμε υπόψη τα εν μέρει απογοητευτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τρίμηνο, το οποίο «φρέναρε» στο 1,7% από 2,2% στο α’ τρίμηνο του 2025 (σε ετήσια βάση).

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στην αγορά των ομολόγων, καθώς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές του κρατικού χρέους. Εάν και η μέχρι στιγμής επίπτωση είναι περιορισμένη, ουδείς αναλυτής μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το τι μέλλει γενέσθαι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση αισθητής αύξησης των αποδόσεων στα γαλλικά ομόλογα, τα απόνερα της… θαλασσοταραχής θα φθάσουν και στις ακτές της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία -ως ρηχή αγορά- είθισται να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην καρδιά της Ευρωζώνης. Δίπλα στη Γαλλία, φυσικά, υπάρχει και η ανησυχία των αναλυτών για την ευρύτερη δημοσιονομική κατάσταση σε Γηραιά Ήπειρο και ΗΠΑ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ναι μεν μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ευάλωτο στον διεθνή άγνωστο «Χ», αλλά την ίδια στιγμή έχει την ικανότητα να παραθέσει ορισμένα ισχυρά αντίβαρα, όπως είναι για παράδειγμα τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι προσπάθειες διεθνοποίησης με τον «αρραβώνα» ΕΧΑΕ – Euronext, αλλά και τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι αυτήν την εβδομάδα οικονομικά αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινώσουν οι Metlen – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Fourlis – Sarantis (9/9), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανδρομέδα (10/9) και ΓΕΒΚΑ (12/9), με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να δείχνουν ότι το άθροισμα της κερδοφορίας στο 12μηνο έχει την ικανότητα να προσεγγίσει την περσινή επίδοση – ρεκόρ (11,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, στην αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων μπορεί να τοποθετηθεί και η εκτίμηση για διανομές μερισμάτων, ύψους έως και 5,5 δισ. ευρώ (dividend yield 3,8%), εντός του 2025. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για τις Orilina (11/9) και Attica Group (12/9), οι οποίες πρόκειται να μοιράσουν το χρηματικό ποσό των 3,7 και 17 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή είναι εύλογα στραμμένη στις πολιτικές εξελίξεις της Γαλλίας, καθώς απόψε είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαΐρού, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι αυτό της καταψήφισης και της αλλαγής πρωθυπουργού. Ανεξαρτήτως αυτού, όμως, το μείζον για τη Νο.2 οικονομία της Ευρωζώνης αφορά την ανάγκη για μειώσεις δαπανών άνω των 44 δισ. ευρώ, προκειμένου το έλλειμμα να μειωθεί στο 4,6% εντός του 2026.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, με τον πανευρωπαϊκός Stoxx 600 να συσσωρεύει στις 551 μονάδες (+0,37%), την ίδια ώρα που ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,62% και διαμορφώνεται στις 23.743 μονάδες. Ο CAC 40 στο Παρίσι, ταυτόχρονα, καθορίζεται στο +0,50% και τις 7.713 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά θετικό ξεκίνημα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)