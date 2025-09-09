Χρηματιστήριο: «Βροχή» εξελίξεων σε 11 εισηγμένες

Σημαντικές εξελίξεις σε τουλάχιστον μια… 11άδα εισηγμένων αναμένεται να φέρει το φετινό φθινόπωρο, το οποίο προμηνύεται αρκετά ενδιαφέρον για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η «βεντάλια» περιλαμβάνει από εταιρικά ομόλογα και μετατάξεις στην Κύρια Αγορά έως εξαγορές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και φυσικά, νέα επιχειρηματικά deals.

Το μεγάλο γεγονός, φυσικά, αφορά τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα αρχίσει να «τρέχει» από τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου, με την πρόταση να προβλέπει την ανταλλαγή μετοχών σε μια σχέση, η οποία αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ/μετοχή. Το Νο.1 ερωτηματικό σχετίζεται με τον αριθμό των μετόχων, οι οποίοι θα αποδεχθούν τελικά την πρόταση της Euronext, καθώς η διευρυμένη μετοχική διασπορά περιπλέκει τα πράγματα. Πάντως, σε περίπτωση οριστικού «γάμου», τα οφέλη επίκειται να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την ελληνική αγορά.

Από εκεί και πέρα, μέσα στον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, η οποία συνιστά το επόμενο βήμα στο πρόσφατο deal με τη Bally’s του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ.

Πιο άμεσες θα είναι οι εξελίξεις στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντός ημερών θα προχωρήσει στην έκδοση ενός νέου διαπραγματεύσιμου ομολόγου.

Μέχρι το τέλος του μήνα, επίσης, θα «κλείσει» το deal της Aktor Group με την Prodea, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση ακινήτων αξίας περίπου 580 εκατ. ευρώ.

Δεν αποκλείεται, επιπλέον, το φθινόπωρο να φέρει εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα, η οποία εδώ και μήνες «ψάχνεται» για μια ηχηρή εξαγορά -πιθανώς στον κλάδο των ασφαλειών.

Την ίδια στιγμή, με ενδιαφέρον αναμένεται o Οκτώβριος στην Quest Συμμετοχών, καθώς από τις 31 του μήνα η GLS θα έχει δικαίωμα να εξαγοράσει το εναπομείναν 80% της ACS, θυγατρικής του Ομίλου Φέσσα. Το τίμημα έχει προ-συμφωνηθεί στα 296 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου είναι πιθανό να επιστρέψει στους μετόχους με τη μορφή μερίσματος.

Μέσα στο 2025 θα γίνει, παράλληλα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Trastor, με στόχο τη διεύρυνση του free float. Αντίστοιχες κινήσεις εκτιμάται ότι θα «τρέξουν» και σε άλλες εισηγμένες, οι οποίες επιθυμούν να βελτιώσουν τη διασπορά.

Οι πληροφορίες, επίσης, αναφέρουν ότι πρόοδος υπάρχει στο ζήτημα της πώλησης του ιδιόκτητου ακινήτου της Ικτίνος στην Κρήτη, η οποία μπορεί να βελτιώσει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της μαρμαρο-βιομηχανίας.

Μην ξεχνάμε, τέλος, αφενός την πιθανή απορρόφηση της InterTech από τη CD Media (ελέγχει το 68,2% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης), αφετέρου την επικείμενη μετάταξη των Real Consulting και ΟΝΥΧ στην Κύρια Αγορά.

Οι κυοφορούμενες εξελίξεις σε 11 εισηγμένες

• EXAE: Δημόσια πρόταση από Euronext

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκδοση ομολόγου

• Εθνική: Πιθανή εξαγορά

• Intralot: ΑΜΚ

• Aktor: Ολοκλήρωση του deal με Prodea

• Quest: Aίρεση για την πώληση του 80% της ACS

• Trastor: AMK για βελτίωση free float

• Iκτίνος: Πώληση ακινήτου στην Κρήτη

• InterTech: Πιθανή απορρόφηση από CD Media

• Real Consulting / ONYX: Μετάταξη στην Κύρια Αγορά

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)