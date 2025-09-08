Χρηματιστήριο: ΔΕΘ και Γαλλία στο βασικό «μενού»

Με αρκετό ενδιαφέρον αναμένεται η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι «πυκνές» εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έρχονται να ρίξουν αρκετό… αλατοπίπερο στις προσεχείς συνεδριάσεις.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η κρίσιμη κοινοβουλευτική ψηφοφορία στη Γαλλία, τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία, οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις αλλά και τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι μπορούν εύκολα να αλλάξουν την εύθραυστη ισορροπία αγοραστών – πωλητών.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά το πρώτο πενθήμερο του φθινοπώρου, όπου κυριάρχησε η μεταβλητότητα και η στασιμότητα, καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται από το άνοιγμα της αυλαίας στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια δέσμη φορο-ελαφρύνσεων, ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Η αγορά, σε μια πρώτη ανάγνωση, δίνει θετικό πρόσημο, αν και σίγουρα περίμενε κάτι περισσότερο, ιδίως όσον αφορά το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει αρκετές εισηγμένες. Ωστόσο, το γεγονός ότι δρομολογείται μια σημαντική ελάφρυνση στο κομμάτι των φόρων, σίγουρα, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στο πεδίο της κατανάλωσης. Κι αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, αν λάβουμε υπόψη τα εν μέρει απογοητευτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τρίμηνο, το οποίο «φρέναρε» στο 1,7% από 2,2% στο α’ τρίμηνο του 2025 (σε ετήσια βάση).

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στην αγορά των ομολόγων, καθώς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές του κρατικού χρέους. Εάν και η μέχρι στιγμής επίπτωση είναι περιορισμένη, ουδείς αναλυτής μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το τι μέλλει γενέσθαι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση αισθητής αύξησης των αποδόσεων στα γαλλικά ομόλογα, τα απόνερα της… θαλασσοταραχής θα φθάσουν και στις ακτές της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία -ως ρηχή αγορά- είθισται να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην καρδιά της Ευρωζώνης. Δίπλα στη Γαλλία, φυσικά, υπάρχει και η ανησυχία των αναλυτών για την ευρύτερη δημοσιονομική κατάσταση σε Γηραιά Ήπειρο και ΗΠΑ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ναι μεν μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ευάλωτο στον διεθνή άγνωστο «Χ», αλλά την ίδια στιγμή έχει την ικανότητα να παραθέσει ορισμένα ισχυρά αντίβαρα, όπως είναι για παράδειγμα τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι προσπάθειες διεθνοποίησης με τον «αρραβώνα» ΕΧΑΕ – Euronext, αλλά και τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι αυτήν την εβδομάδα οικονομικά αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινώσουν οι Metlen – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Fourlis – Sarantis (9/9), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανδρομέδα (10/9) και ΓΕΒΚΑ (12/9), με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να δείχνουν ότι το άθροισμα της κερδοφορίας στο 12μηνο έχει την ικανότητα να προσεγγίσει την περσινή επίδοση – ρεκόρ (11,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, στην αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων μπορεί να τοποθετηθεί και η εκτίμηση για διανομές μερισμάτων, ύψους έως και 5,5 δισ. ευρώ (dividend yield 3,8%), εντός του 2025. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για τις Orilina (11/9) και Attica Group (12/9), οι οποίες πρόκειται να μοιράσουν το χρηματικό ποσό των 3,7 και 17 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Αγοραστές ή πωλητές;

Από τεχνικής απόψεως, η ελληνική αγορά βλέπει τη μακροπρόθεσμη τάση να διατηρείται σε θετικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να φιγουράρει αρκετά υψηλότερα του κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (<1.800 μονάδων). Όμως, ταυτόχρονα, το βραχυπρόθεσμο momentum παραμένει αρκετά «θολό».

Ο Γενικός Δείκτης, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, έχει αναδιπλώσει κατά τουλάχιστον 100 μονάδες από τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), την ίδια στιγμή που σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο βρέθηκε πρόσκαιρα ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων -για πρώτη φορά από την 4η Αυγούστου.

Βέβαια, το εξελισσόμενο profit taking, η διάρκεια και η ένταση του οποίου αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό, δημιουργεί και ορισμένες ευκαιρίες. Η υποχώρηση από τις «φρέσκες κορυφές» επιτρέπει στους traders να μπουν ξανά στο «παιχνίδι» χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν το premium του Αυγούστου.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να σταθμίσουν προς τα πού γέρνει η πλάστιγγα. «Η κάθοδος από τα κατά πολλούς “ακριβά” πολυετή υψηλά τελικά θα αξιολογηθεί ως ευκαιρία dip buying ή ως σημαντικό “καμπανάκι αφύπνισης” εν μέσω ενός bull market το οποίο μπαίνει σε μια νέα, πιο… κουρασμένη περίοδο» διερωτάται χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής, Πέτρος Στεριώτης.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)