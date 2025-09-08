Πετρέλαιο: Ενισχύονται οι τιμές παρά την απόφαση του ΟΠΕΚ – Στα 66,5 δολάρια το μπρεντ

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά την χθεσινή απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει ξανά την παραγωγή του από τον Οκτώβριο.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1,5% τη Δευτέρα, «σβήνοντας» μέρος των απωλειών που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα (με τις τιμές να υποχωρούν πάνω από 3%), καθώς η προοπτική να επιβληθούν νέες κυρώσεις στο ρωσικό αργό αντιστάθμισε την επίδραση από την απόφαση του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής, το μέγεθος της οποίας κρίθηκε μέτριο, ενώ η αγορά είχε ήδη «χωνέψει» την εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας η τιμή του μπρεντ καταγράφει αύξηση 1,5%, στα 66,48 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης αύξηση 1,5%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 62,79 δολάρια το βαρέλι.

Ο ΟΠΕΚ+

Με σταθερή προτεραιότητα το μερίδιο αγοράς έναντι των τιμών, ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει ξανά την παραγωγή του.

Σε τηλεδιάσκεψη που διήρκεσε μόλις 11 λεπτά, τα μέλη της ομάδας κορυφαίων πετρελαιοπαραγωγών αποφάσισαν να επιστρέψουν στην αγορά 137.000 βαρέλια ημερησίως από τον Οκτώβριο. Πρόκειται για πολύ μικρότερη αύξηση από τις προγραμματισμένες για τους δύο προηγούμενους μήνες και για την πρώτη ποσότητα από ένα μεγαλύτερο σύνολο 1,65 εκατ. βαρελιών την ημέρα, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να παραμείνει εκτός αγοράς μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Από τον Απρίλιο, τα μέλη του ΟΠΕΚ+ έχουν ήδη προσθέσει περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα στην αγορά, ξετυλίγοντας το πρώτο πακέτο περικοπών. Με τη νέα απόφαση, η συμμαχία αρχίζει να «ξηλώνει» και το δεύτερο πακέτο μειώσεων που είχε τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2023.

Εκπρόσωποι του καρτέλ δήλωσαν ότι η επαναφορά της παραγωγής θα γίνει σταδιακά κάθε μήνα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

Η «έλλειψη οποιασδήποτε πίεσης» στο άνοιγμα της Δευτέρας υποδεικνύει μια αγορά που είχε οδηγήσει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα πριν από την απόφαση του ΟΠΕΚ+, παρατήρισε ο Κρις Γουέστον της Pepperstone. Το μπρεντ στα 65 δολάρια το βαρέλι αντιπροσωπεύει επίσης «το τεχνικό κατώτατο όριο», πρόσθεσε.

Στην πράξη αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο το Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν την προσφορά, καθώς οι περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες ήδη αντλούν κοντά στα όρια της δυναμικότητάς τους. Ως εκ τούτου, η αγορά θα παρακολουθεί επίσης εάν η αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής θα μεταφραστεί στην πραγματικότητα σε υψηλότερες εξαγωγές από τον ΟΠΕΚ+.

Μέτρια αύξηση

«Η αγορά πετρελαίου υποστηρίχθηκε από την ανακούφιση λόγω της μέτριας αύξησης της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ και από μια τεχνική ανάκαμψη μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδας», δήλωσε ο Τοσιτάκα Ταζάουα, της Fujitomi Securities, προσθέτοντας ότι η αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ είχε προβλεφθεί από την περασμένη εβδομάδα. «Οι προσδοκίες για περιορισμένη προσφορά λόγω της πιθανότητας να επιβληθούν νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας παρέχουν επίσης στήριξη», είπε.

Το κλίμα στην αγορά «διαμορφώνουν «η αύξηση της παραγωγής που ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη, ενώ οι υποτονικές προοπτικές για ειρήνη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και οι απόψεις ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα κατακλύσει την αγορά στήριξαν επίσης τις τιμές», σχολίασε από την πλευρά του ο Σατόρου Γιοσύντα της Rakuten Securities.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Κυριακή τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεσή της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πυρπολώντας το κύριο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.

Μετά την επίθεση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα και την Τρίτη για να συζητήσουν πώς να επιλυθεί ο πόλεμος. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την κατάσταση, αλλά εξέφρασε για άλλη μια φορά την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος θα διευθετηθεί σύντομα. Παράλληλα, εμφανίστηκε έτοιμος για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να βάλει στο στόχαστρο χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες για να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Επέβαλε ήδη επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία εξαιτίας αυτού.

Η υπερπροσφορά

Πάντως, η σκιά της υπερπροσφοράς εξακολουθεί να κρέμεται πάνω από την αγορά. Στις αρχές του περασμένου μήνα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεψε ότι το πλεόνασμα θα έφτανε σε επίπεδα ρεκόρ τον επόμενο χρόνο, κάτι που η Goldman Sachs προβλέπει ότι θα σπρώξει το μπρεντ στα 50 δολάρια το βαρέλι.

