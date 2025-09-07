Μετά τα ψηφιακά νομίσματα, έρχεται και ο ψηφιακός χρυσός. Και μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Η αγορά χρυσού του Λονδίνου, αξίας σχεδόν 930 δισ. δολαρίων, βρίσκεται μπροστά σε μια εξέλιξη, που μπορεί να φέρει ολική «μεταμόρφωση».

Το World Gold Council (WGC) παρουσίασε πρόταση για τη δημιουργία ψηφιακών τίτλων που θα αντιπροσωπεύουν φυσικές ράβδους χρυσού φυλαγμένες σε θησαυροφυλάκια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Νέο εργαλείο: τα PGI tokens

Τα Pooled Gold Interest (PGI) tokens θα δίνουν στους επενδυτές νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα επί του χρυσού και θα επιτρέπουν, για πρώτη φορά, την αγορά κλασμάτων από τις παραδοσιακές ράβδους των 400 ουγγιών.

«Είναι ένας τρόπος να κατέχεις μια ψηφιακή απεικόνιση του χρυσού με πλήρη νομική εξασφάλιση και βεβαιότητα ότι το μέταλλο βρίσκεται εκεί», εξηγεί ο Μάικ Όσγουιν, επικεφαλής καινοτομίας του WGC.

Ένας «τρίτος δρόμος»

Σήμερα οι συναλλαγές γίνονται είτε με allocated gold (κατοχή συγκεκριμένων ράβδων ή νομισμάτων) είτε με unallocated gold (απαίτηση για ποσότητα χρυσού, χωρίς κατονομαζόμενες ράβδους).

Η νέα μορφή φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν «τρίτο δρόμο», διευκολύνοντας τη χρήση του χρυσού ως ενεχύρου στις αγορές, στο ίδιο επίπεδο με τα ομόλογα ή τα μετρητά.

Αρχικά, ο στόχος είναι η αξιοποίηση του χρυσού ως χρηματοοικονομικού ενεχύρου, όμως το σχέδιο έχει προοπτική να αλλάξει συνολικά την αγορά.

Ο Όσγουιν δεν απέκλεισε στο μέλλον τα PGI tokens να χρησιμοποιηθούν ακόμη και στην εκκαθάριση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Σήμερα η αγορά του Loco London gold market περιλαμβάνει 8.776 τόνους χρυσού αξίας 927,5 δισ. δολαρίων, με ημερήσιο όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 20 εκατ. ουγγιές.

Οι ενστάσεις των παραδοσιακών επενδυτών

Η πρωτοβουλία, πάντως, δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους. Ο Ρας Μολντ, επενδυτικός διευθυντής της AJ Bell, εκτιμά ότι πολλοί παραδοσιακοί επενδυτές μπορεί να μείνουν αδιάφοροι ή ακόμη και να αντιδράσουν αρνητικά.

«Η αξία του χρυσού έγκειται στο ότι αποτελεί απτό περιουσιακό στοιχείο, με περιορισμένη προσφορά. Όσοι επενδύουν σε αυτόν αναζητούν απλότητα και διαφάνεια, όχι νέες στρώσεις πολυπλοκότητας», σημείωσε.

Από το Λονδίνο στον κόσμο

Αν και το σχέδιο ξεκινά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το WGC στοχεύει σε διεθνή επέκταση. «Η φιλοδοξία είναι να εφαρμοστεί και σε άλλες αγορές, στις ΗΠΑ και αλλού», υπογράμμισε ο Όσγουιν. Στο σχετικό white paper, το WGC μιλά για «μοναδική ευκαιρία αναμόρφωσης του παγκόσμιου τοπίου του χρυσού».