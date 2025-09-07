ΟΠΕΚ: Πόσο πετρέλαιο ρίχνει στην αγορά, τι επιδιώκει

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες, η πετρελαϊκή συμμαχία OPEC+ αποφάσισε νέα αύξηση παραγωγής από τον Οκτώβριο, συνεχίζοντας μια εξάμηνη καμπάνια ανάκτησης μεριδίων αγοράς, παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης.

Η απόφαση επιβεβαιώνει τη στροφή της Σαουδικής Αραβίας: από την επιδίωξη υψηλών τιμών, σε μια στρατηγική που στοχεύει στην αποκατάσταση των εσόδων μέσω της πλήρους αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.

Νέα αύξηση 137.000 βαρελιών ημερησίως

Οκτώ χώρες, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα από τον Οκτώβριο.

Στην πράξη, όμως, αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο το Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν την προσφορά, καθώς οι περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες ήδη αντλούν κοντά στα όρια της δυναμικότητάς τους.

Από τον Απρίλιο, τα μέλη του OPEC+ έχουν ήδη προσθέσει περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα στην αγορά, ξετυλίγοντας το πρώτο πακέτο περικοπών. Με τη νέα απόφαση, η συμμαχία αρχίζει να «ξηλώνει» και το δεύτερο πακέτο μειώσεων που είχε τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2023.

Πιέσεις στις τιμές

Παρά την αύξηση της παραγωγής, οι τιμές του αργού δεν έχουν καταρρεύσει. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 65,50 δολάρια/βαρέλι, μειωμένο κατά 2,2% σε ημερήσια βάση, αλλά αρκετά υψηλότερο από το χαμηλό των 58 δολαρίων τον περασμένο Απρίλιο.

Στήριξη προσφέρουν οι συνεχιζόμενες κυρώσεις σε Ρωσία και Ιράν, καθώς και η αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση στο βόρειο ημισφαίριο.

Ωστόσο, οι traders ήδη προεξοφλούν πλεόνασμα προς το τέλος του έτους, το οποίο θα ενισχυθεί από τις νέες αυξήσεις της OPEC+.

Το τρίτο πακέτο περικοπών και οι εσωτερικές τριβές

Ένα τρίτο πακέτο περικοπών, ύψους 2 εκατ. βαρελιών την ημέρα και κατανεμημένο σε όλα τα μέλη της συμμαχίας, παραμένει ενεργό μέχρι το τέλος του 2026.

Οι περικοπές, που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022, είχαν αρχικά ενισχύσει τις τιμές, με μέσο όρο 101 δολάρια/βαρέλι το 2022 και 82 δολάρια/βαρέλι το 2023. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου η αποτελεσματικότητά τους μειώθηκε, προκαλώντας εσωτερικές αντιθέσεις και παραβίαση ποσοστώσεων από αρκετές χώρες.

Η Σαουδική Αραβία, που είχε αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος με μείωση παραγωγής 2 εκατ. βαρελιών, κουράστηκε από το κόστος και φέτος προώθησε την αποκατάσταση της παραγωγής.

Σύμφωνα με πηγές, η στρατηγική του Ριάντ έχει και πολιτική διάσταση: θέλει να επανακαθορίσει τα όρια παραγωγής με βάση τις πραγματικές δυνατότητες κάθε μέλους.

Επενδύσεις και «παγωμένες» δυνατότητες

Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεχίζουν να επενδύουν ενεργά στον πετρελαϊκό τους τομέα, αυξάνοντας τη μελλοντική τους δυναμικότητα. Αντίθετα, η υποεπένδυση σε άλλες χώρες σημαίνει ότι βρίσκονται ήδη στα όρια της παραγωγής. Σε μια πιθανή νέα διαπραγμάτευση ποσοστώσεων, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες «οροφές» για όσους δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους.