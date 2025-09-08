Χρηματιστήριο: Η Κύπρος κόβει το… ρεύμα στον ΑΔΜΗΕ

Μόλις ένα θετικό κλείσιμο μετρά στις τελευταίες δύο εβδομάδες η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία έχει χάσει περίπου -8,5% στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

Τα όσα συμβαίνει με την ηλεκτρική σύνδεση της Κύπρου αναμφίβολα έχουν καθοριστικό ράλι στην αναδίπλωση.

Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία «παίζει» σε ελκυστικές τιμές, καθώς το P/E δεν ξεπερνά το 8x, την ίδια ώρα που το P/BV υπολείπεται του 1x.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)