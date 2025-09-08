Χρηματιστήριο: Τα ανθεκτικά… υψηλά της Aktor Group

Σταθερά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών κινείται η μετοχή της Aktor Group (7,8 ευρώ), η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε και ένα αρκετά ικανοποιητικό «σετ» αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο.

Η αποτίμηση της κατασκευαστικής πλησιάζει πλέον το 1,6 δισ. ευρώ. Εάν και το συγκεκριμένο νούμερο φαντάζει κάπως «τσιμπημένο» σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη, η προοπτική του αύριο και το μεγάλο «πορτοφόλι» των βασικών μετόχων έρχονται να δώσουν την απάντηση στο «γιατί».

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)