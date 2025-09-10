Ο τραπεζίτης που έκανε ολικό «λίφτινγκ»

Όταν πέρυσι τέτοια εποχή ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη φημισμένη αλλά «άγρια» αγορά του Λονδίνου, προκειμένου να επιστρέψει στα λιγότερο φανταχτερά αλλά γνώριμα εδάφη της Λεωφόρου Αθηνών, σίγουρα δεν φανταζόταν πιο ηχηρή επιβεβαίωση των σχεδιασμών του.

Σήμερα, δώδεκα μήνες αργότερα, ο πρόεδρος και διοικητικός ηγέτης της Τρ. Κύπρου, Τάκης Αράπογλου, βλέπει την απόφαση… «επαναπατρισμού» να δικαιώνεται στον απόλυτο βαθμό.

Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στο ισχυρό ράλι της μετοχής (ξεπερνά το +57%, έχοντας οδηγήσει την αποτίμηση στα 3,2 δισ. ευρώ), αλλά κυρίως στο πόσο εύκολα έγινε η απορρόφηση μιας αρκετά μεγάλης προσφοράς μετοχών, η οποία ξεπέρασε τα 57,5 εκατομμύρια τεμάχια ή αλλιώς το 13% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Τάκης Αράπογλου, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει κι από τη θέση του επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας, κατέχει τα ηνία της κυπριακής τράπεζας από τον Ιούνιο του 2019, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της ανοικοδόμηση του ιδρύματος.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί η «μαύρη εποχή» της ελληνικής και κυπριακής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των δύο χωρών.

Σήμερα, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Πανίκο Νικολάου, είναι σε θέση να διοικεί μια απολύτως βιώσιμη και κερδοφόρα τράπεζα, με επαρκή κεφαλαιακή βάση και ισχυρές προοπτικές (καθαρά κέρδη 234,6 εκατ. ευρώ στο 6μηνο του 2025).

Τα διαδοχικά placements

Πέραν της άνθισης των οικονομικών και χρηματιστηριακών δεικτών, ο Τάκης Αράπογλου έχει ακόμη ένα «παράσημο» στο βιογραφικό του. Αυτό της διασφάλισης ενός ομαλού και επιτυχημένου «λίφτινγκ» στο μετοχολόγιο της Τρ. Κύπρου, η οποία θεωρείται η ιστορικότερη και παλαιότερη τράπεζα της Μεγαλονήσου.

Κι αυτό το κατάφερε χάρη (και) στην περσινή απόφαση να αφήσει το Σίτι του Λονδίνου και να επιστρέψει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου το μέγεθος της εισηγμένης είναι σαφώς πιο υπολογίσιμο (Νο.13 στον πίνακα των μεγαλύτερων εταιρειών του Χ.Α.).

Τα τρία διαδοχικά placements, τα οποία έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2024, τον Νοέμβριο του 2024 και τον Σεπτέμβριο του 2025, έδωσαν την ευκαιρία να μπουν στο «παιχνίδι» φρέσκα κεφάλαια και ταυτόχρονα να απεγκλωβιστούν οι παλαιότεροι, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της δύσκολης ανάκαμψης.

Έτσι, σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, οι CarlVal, πρώην Λαϊκή Τράπεζα και EBRD βρήκαν την… πόρτα της εξόδου, διαθέτοντας προς πώληση συνολικά 57,5 εκατομμύρια μετοχές.

Και η «διψασμένη» αγορά της Αθήνας κατάφερε να τις απορροφήσει, με τον Τάκη Αράπογλου να πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό αυτήν την επιτυχία.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)