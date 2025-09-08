Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Ποιες μπαίνουν στον «χορό» των προμερισμάτων

Στις πρόωρες ή ενδιάμεσες πληρωμές των μερισμάτων στρέφεται πλέον η προσοχή των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δεν είναι λίγες οι εισηγμένες, οι οποίες μας συνηθίζουν σε ευχάριστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η ανθεκτική κερδοφορία για το α’ μισό του 2025, άλλωστε, φαίνεται ότι ευνοεί μια τέτοιου είδους… γενναιοδωρία εκ μέρους των διοικήσεων, στηρίζοντας παράλληλα τις τρέχουσες αποτιμήσεις στο ταμπλό.

Ο ΟΠΑΠ, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι στις αρχές του Νοεμβρίου θα καταβάλλει ως προμέρισμα για την τρέχουσα οικονομική χρήση το ποσό των 179 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,5 ευρώ/μετοχή.

Παρόμοια έχει πράξει και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία στις 25 Σεπτεμβρίου «κόβει» το δικαίωμα για την πρόωρη πληρωμή 27,9 εκατ. ευρώ (0,121 ευρώ/μετοχή).

Από την πλευρά της, η Παπουτσάνης, όπως είθισται κάθε χρόνο, θα δώσει ως προσωρινή επιβράβευση το ποσό του 1 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 0,04 ευρώ/μετοχή.

Φέτος, στον «χορό» των προμερισμάτων μπαίνουν και οι τράπεζες. Η Κύπρου, για παράδειγμα, έχει ήδη εξαγγείλει τη διανομή 87 εκατ. ευρώ (0,2 ευρώ/μετοχή) για τις 22 Σεπτεμβρίου (ημ. αποκοπής).

Την ίδια πρακτική αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Για παράδειγμα, η Eurobank έχει ανακοινώσει την πρώιμη καταβολή 170 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό στην περίπτωση της Alpha Bank ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική έχει δεσμευτεί να διαθέσει το 1/3 των κερδών του α’ εξαμήνου (υπολογίζεται σε τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ), με την Πειραιώς, τέλος, να έχει κάνει γνωστή την πληρωμή ενδιάμεσης επιβράβευσης 100 εκατ. ευρώ με τη μορφή επαναγοράς μετοχών.

Από εκεί και πέρα, στους συνήθεις υπόπτους των προμερισμάτων συγκαταλέγονται και οι εταιρείες διύλισης. Κι αν τα πράγματα μοιάζουν κάπως δύσκολα για τη Helleniq Energy λόγω του ζημιογόνου α’ εξαμήνου, οι πιθανότητες εξακολουθούν να «παίζουν» για τη Motor Oil, η οποία εμφάνισε καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ για το πρώτο μισό του έτους.

Μην ξεχνάμε, επίσης, τόσο την Πλαστικά Θράκης, η οποία συχνά-πυκνά προχωρά σε πρώιμες πληρωμές, όσο και τον ΟΤΕ, ο οποίος είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης διανομής μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της ρουμανικής δραστηριότητας.

Εάν όλα κυλήσουν… πρίμα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τότε δεν αποκλείεται το συνολικό ύψος των μερισμάτων για το 12μηνο του 2025 να φθάσει ή και να ξεπεράσει το ορόσημο των 5,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας επίδοση – ρεκόρ στην ιστορία της ελληνικής αγοράς.

Κι αυτό, διότι θα έχει αφήσει πίσω τα διανεμηθέντα ποσά του 2007, τα οποία είχαν ανέλθει σε 5,42 δισ. ευρώ. Μάλιστα, εκείνη τη χρονιά στο ταμπλό του Χ.Α. υπήρχαν πολύ περισσότερες εταιρείες σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Οι διανομές προμερισμάτων για τη χρήση του 2025

• Εθνική >200 εκατ. ευρώ (εκτίμηση)

• ΟΠΑΠ 179 εκατ. ευρώ

• Eurobank 170 εκατ. ευρώ

• Alpha Bank 111 εκατ. ευρώ

• Πειραιώς 100 εκατ. ευρώ (επαναγορές μετοχών)

• Κύπρου 87 εκατ. ευρώ

• ΑΔΜΗΕ 27 εκατ. ευρώ

• Παπουτσάνης 1 εκατ. ευρώ

