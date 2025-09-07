Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει ξανά την παραγωγή – Τι σημαίνει για τις τιμές

Σε νέα αύξηση της παραγωγής από τον Οκτώβριο ετοιμάζεται να προβεί ο ΟΠΕΚ+, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή στρατηγικής του καρτέλ: αντί να υπερασπίζεται υψηλές τιμές μέσω περικοπών, στοχεύει πλέον στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς.

Η απόφαση, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε τηλεδιάσκεψη της Κυριακής, προβλέπει την προσθήκη περίπου 137.000 βαρελιών ημερησίως, ως μέρος της σταδιακής άρσης περικοπών που ήταν προγραμματισμένες να παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του 2026.

Απότομη στροφή στρατηγικής

Το καρτέλ, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, αιφνιδίασε πρόσφατα τις αγορές επισπεύδοντας κατά ένα έτος την επαναφορά 2,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Η νέα κίνηση έρχεται να παγιώσει αυτή τη στροφή, τη στιγμή που διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για επικείμενο πλεόνασμα προσφοράς.

Οι τιμές έχουν βεβαίως ήδη επηρεαστεί. Ακόμη και εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, το Brent κινείται στα 65-66 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή περίπου 12% χαμηλότερα από την αρχή του έτους.

Οι πιέσεις του Τραμπ

Η επιτάχυνση των αυξήσεων δεν είναι άσχετη με την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι οι φθηνότερες εισαγωγές πετρελαίου μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του πληθωρισμού και να ασκήσουν οικονομική πίεση στη Μόσχα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κίνηση συμπίπτει με την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σαουδάραβα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο.

Τα όρια αντοχής του ΟΠΕΚ+

Παρά τις ανακοινώσεις, αναλυτές επισημαίνουν ότι μόνο λίγες χώρες –κυρίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– διαθέτουν πραγματικά περιθώρια αύξησης της παραγωγής.

Τα περισσότερα μέλη είτε λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους είτε οφείλουν να «παγώσουν» αυξήσεις λόγω υπερπαραγωγής στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των νέων ποσοστώσεων σπάνια συμπίπτει με την πραγματική ροή πετρελαίου στην αγορά.

Βραχυπρόθεσμα δεν αποκλείεται να δούμε περαιτέρω πτώση των τιμών. Αλλά τι έκταση θα έχουν αυτές; Μπορεί να δούμε μία βουτιά στον μαύρο χρυσό; Αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν η σταδιακή επαναφορά του 1,66 εκατ. βαρελιών ημερησίως μέσα σε έναν χρόνο θα συμπέσει με επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας (και κατά συνέπεια της ζήτησης) ή αν οι γεωπολιτικοί παράγοντες (κυρώσεις σε Ρωσία και Ιράν, εντάσεις στη Μέση Ανατολή) θα κυριαρχήσουν στη ζυγαριά των επενδυτών, κρατώντας το Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 60 δολαρίων το βαρέλι.