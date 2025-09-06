Αν ήταν χώρα θα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη – Πώς οι Big Tech εκτινάχθηκαν στα 21 τρισ. δολάρια

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν καθοριστική για τις Big Tech της Wall Street. Mία σειρά από αποφάσεις, συμφωνίες και εξαγγελίες σχεδίων πυροδότησε νέα φρενίτιδα στους επενδυτές και ράλι στις μετοχές τους.

Η δικαστική εξέλιξη στην αντιμονοπωλιακή υπόθεση της Google, η νέα συμφωνία–μαμούθ της Broadcom και το πακέτο αμοιβής του Έλον Μασκ έφεραν ανέβασαν την κεφαλαιοποίηση των οκτώ κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ στα 21 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για τις Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Broadcom και Tesla, οι οποίες μόνες τους αντιπροσωπεύουν πλέον το 36% του δείκτη S&P 500 – ποσοστό χωρίς ιστορικό προηγούμενο, όπως επισημαίνει στο CNBC ο Χάουαρντ Σίλβερμπλατ, αναλυτής της S&P Dow Jones Indices.

Για να αντιληφθεί κανείς πόσο εντυπωσιακό είναι το ποσό των 21 τρισ., αρκεί να πούμε πως εάν οι 8 Big Tech ήταν οικονομία, θα ήταν η 2η μεγαλύτερη του πλανήτη, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, και υπερβαίνοντας ελαφρώς την Κίνα.

Google και Apple στο επίκεντρο

Η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο άνω του 10% μέσα στην εβδομάδα, μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Άμιτ Μέχτα, ο οποίος απέρριψε τα πιο σκληρά μέτρα που ζητούσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για μονοπωλιακές πρακτικές.

Η Google δεν θα αναγκαστεί να πουλήσει τον Chrome, αλλά θα πρέπει να μοιραστεί δεδομένα αναζητήσεων με ανταγωνιστές.

Η εξέλιξη έδωσε ώθηση και στην Apple, που διατηρεί τη συμφωνία της με τη Google να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhones.

Οι αναλυτές της Wedbush σημείωσαν ότι η απόφαση «αφαίρεσε ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο» και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Broadcom: Ο νέος «τρισεκατομμυριούχος»

Η Broadcom έγινε το νεότερο μέλος της «λέσχης του ενός τρισεκατομμυρίου», φτάνοντας σε αξία τα 1,6 τρισ. δολάρια μετά το άλμα 13% στη μετοχή της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέο συμβόλαιο 10 δισ. δολαρίων με πελάτη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι η OpenAI, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά custom chips για εφαρμογές AI.



Nvidia, Microsoft και Tesla

Η Nvidia, παρά την πτώση 4% την εβδομάδα, παραμένει η μεγαλύτερη εισηγμένη στον κόσμο με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 4 τρισ. δολάρια.

Η Microsoft υποχώρησε για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, αλλά η μετοχή της εξακολουθεί να έχει κέρδη 21% σε ετήσια βάση.

Στον αντίποδα, η Tesla –που φέτος χάνει 13% λόγω πτώσης πωλήσεων– κατέγραψε άνοδο 5% μετά την ανακοίνωση ότι θα τεθεί σε ψηφοφορία σχέδιο αποδοχών για τον Έλον Μασκ που θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισ. δολάρια.

Το συνολικό παζλ

Οι «Big 8» μαζί πλέον αξίζουν όσο το ΑΕΠ της Κίνας, υπογραμμίζοντας την υπερσυγκέντρωση ισχύος και κεφαλαίων σε λίγες εταιρείες.

Για τους επενδυτές, το ερώτημα είναι αν το ράλι μπορεί να συνεχιστεί ή αν η εξάρτηση του S&P 500 από μια χούφτα μετοχές αυξάνει τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης.

Η κυρίαρχη άποψη στη Wall Street είναι ότι η τρέχουσα ανοδική αγορά μετοχών τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, τα κέρδη έχουν μοιραστεί ευρύτερα, όπως δείχνει η απόδοση των 11 κλαδικών δεικτών του S&P 500 για το 2025.

Για όσους ανησυχούν ότι η αγορά έχει υπερθερμανθεί λόγω του ενθουσιασμού γύρω από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, ο Τζούλιαν Εμάνουελ της Evercore ISI αντιπροτείνει μια διαφορετική ανάγνωση. Σε σημείωμά του χαρακτήρισε την AI «επανάσταση που συμβαίνει δύο φορές σε μια ζωή», τονίζοντας ότι διαφέρει ριζικά από τη φούσκα του dot-com το 2000, καθώς δίνει κέρδη και σε άλλους κλάδους.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο κλάδος κοινής ωφέλειας, ο οποίος έχει αποδώσει 12,2% φέτος, επωφελούμενος από την εκρηκτική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τα data centers που στηρίζουν τις εφαρμογές AI.