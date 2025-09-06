«Υποαπασχόληση» για το δολάριο

Ακόμη πιο κοντά στη μείωση των επιτοκίων φέρνουν τη Fed τα χθεσινά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, γεγονός που έπληξε το δολάριο, που υποχώρησε αισθητά έναντι των ανταγωνιστικών του νομισμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000 τον προηγούμενο μήνα, κατά πολύ λιγότερο από τις 75.000 θέσεις που εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Γεγονός που καθιστά κάτι παραπάνω από βέβαιη τη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων στην επικείμενη σύνοδο της Fed.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,79%, στο 1,7442 δολ. Ο δολαριακός δείκτης υποχώρησε 0,70% στο 97,54. Έναντι του ιαπωνικού νομίσματος το δολάριο υποχώρησε 0,99%, στα 147,03 γιεν, ενώ κατά 0,99% υποχώρησε και έναντι το ελβετικού νομίσματος, στο 0,7998 φράγκο.

Η παραίτηση της αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος, δεν επηρέασε τη στερλίνα, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα αμερικανικά επιτόκια και οι επιπτώσεις τους στην ισοτιμία του δολαρίου.

Το βρετανικό νόμισμα ενισχύθηκε 0,78%, στο 1,3542 δολάριο.