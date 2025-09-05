Wall Street: Πιέσεις παρά τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων

Πιέσεις δέχθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση οι αμερικανικές μετοχές, καθώς τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αύξησαν τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας, παρότι ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,32% στις 6.481,50 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημείωσε οριακή πτώση 0,03% στις 21.700,39 μονάδες, παρότι ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για επιτοκιακές μειώσεις από την Φέντεραλ Ριζέρβ. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 220,43 μονάδες, ή 0,48% για να κλείσει στις 45.400,86 μονάδες.

Ωστόσο, στην αρχή της συνεδρίασης, και οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν αγγίξει νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά νωρίτερα στη συνεδρίαση: Στα υψηλά τους, ο S&P 500, ο Nasdaq και ο Dow κατέγραφαν κέρδη 0,5%, 0,8% και 0,3% αντίστοιχα.

Η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, πολύ λιγότερες από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones. Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

Το αποτέλεσμα αυτό ενίσχυσε τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά τουλάχιστον 0,25% στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, ενώ μπήκε στο τραπέζι και πιθανή μείωση 0,5%.

«Η επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας, η άνοδος της ανεργίας και η συγκράτηση της αύξησης των μισθών στηρίζουν την άποψη ότι η αγορά εργασίας χάνει τη δυναμική της», δήλωσε ο Τζέιμι Κοξ, διευθύνων εταίρος της Harris Financial Group.

«Αυτά τα στοιχεία δίνουν στη Fed όλους τους λόγους που χρειάζεται για να αλλάξει στάση και να μειώσει τα επιτόκια σε δύο εβδομάδες.»

Ωστόσο, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας – ιδίως η αναθεώρηση του αριθμού θέσεων εργασίας για τον Ιούνιο, που πλέον δείχνει την πρώτη απώλεια θέσεων εργασίας από την εποχή της πανδημίας- αρχίζουν να εγείρουν ανησυχίες για ύφεση.

Παρά τις σημερινές απώλειες, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν κέρδη στην εβδομάδα, της τάξης του 0,33% και 1,14%. Ωστόσο, ο Dow κατέγραψε απώλειες, της τάξης του 0,32%.

Οι JPMorgan και Wells Fargo γύρισαν σε πτώση, καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση της οικονομίας επηρεάζουν τις προσδοκίες για αύξηση δανείων. Πιέσεις δέχθηκαν και οι βιομηχανικοί γίγαντες Boeing και GE Aerospace.

Από τον τεχνολογικό τομέα, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά 2,7%, πιθανώς επειδή τα καλά αποτελέσματα της Broadcom θεωρήθηκαν ένδειξη αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Palantir, μια ακόμα δημοφιλής εταιρεία AI που έχει δεχθεί πιέσεις τελευταία, υποχώρησε κατά 2%.

Αντίθετα, η Broadcom σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 9,4%, χάρη στα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.