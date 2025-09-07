Logo Image

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές μπήκαν με το… αριστερό στον Σεπτέμβριο

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, Δευτέρα 7 Απριλίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Οι εβδομαδιαίες μεταβολές των blue chips

Γεράσιμος Χιόνης [email protected]

Έντονη μεταβλητότητα επικράτησε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι η εκκίνηση του φθινοπώρου θα είναι αρκετά ασταθής για τις ελληνικές μετοχές, ιδίως μετά το σερί των 10 διαδοχικών κερδοφόρων μηνών.

Ενδεικτική ήταν η εικόνα σε 12 μη τραπεζικά blue chips, τα οποία μπήκαν με το… αριστερό στο πενθήμερο, καταγράφοντας αξιοσημείωτες απώλειες (έως και -6%). Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί αναιρεί μέχρι στιγμής τη θετική τάση σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Η μεγαλύτερη πίεση ασκήθηκε στη μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία αναδίπλωσε κατά -6% στο διάστημα 1 έως 5 Σεπτεμβρίου, διορθώνοντας από τα διαδοχικά υψηλά των τελευταίων 17 ετών (2,7 ευρώ).

Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Τα 11 «μικρά» που τρέχουν… γρηγορότερα από τη σκιά τους

Από κοντά ακολούθησε και ο τίτλος της Aegean Airlines, η οποία απώλεσε -5,4%, εγκαταλείποντας άρον – άρον τα ρεκόρ των 15,02 ευρώ και «πέφτοντας» στα 13,5 ευρώ.

Η μετοχή της Lamda Development, παρά τα πρόσφατα στηρίγματα από το deal με την ION Group, δείχνει να επιστρέφει στην εσωστρέφεια, χάνοντας -5,1% μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και θέτοντας σε δοκιμασία τα 7 ευρώ.

Όσον αφορά την περίπτωση της Helleniq Energy, η μετοχή συνέχισε τη διορθωτική κίνηση μετά τις «κορυφές» του Αυγούστου (8,7 ευρώ), καθώς χθες έκλεισε στα 8,2 ευρώ, σημειώνοντας κάμψη κατά -3,6% σε επίπεδο πενθήμερου.

Την ίδια στιγμή, ο τίτλος της Τρ. Κύπρου οπισθοχώρησε κατά -4,1% στο σύνολο της περιόδου 1 έως 5 Σεπτεμβρίου, με την αυξημένη προσφορά από το placement της EBRD για το 5,1% του μετοχικού κεφαλαίου να οδηγεί σε μερική αναδίπλωση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η τραπεζική μετοχή μέχρι και πριν μερικές ημέρες βρισκόταν στα αχαρτογράφητα εδάφη των 7,9 ευρώ, έχοντας «τρέξει» ένα ράλι άνω του +60%..

Η μετοχή της Motor Oil, ταυτόχρονα, είδε τη μεταβολή του πενθήμερου να καθορίζεται στο -3,4%, πέφτοντας κάτω των 25 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Metlen έσπευσε να πατήσει… φρένο, υποχωρώντας κατά -3% σε επίπεδο εβδομάδας, αν και εξακολουθεί να φιγουράρει κοντά στα ιστορικά υψηλά των 56,4 ευρώ.

Κατά -3% μειώθηκε μέσα στο τελευταίο πενθήμερο και ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος έχει σηκώσει το πόδι από το γκάζι μετά το ξαφνικό ράλι του Ιουλίου.

Τέλος, απώλειες από -2% έως -2,7% παρουσίασαν οι μετοχές των Viohalco, Cenergy, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και ΟΠΑΠ, οι οποίες επέλεξαν να πατήσουν «φρένο».

Χρηματιστήριο: Το καλεντάρι των… κερδών για τις εισηγμένες

Οι εβδομαδιαίες μεταβολές των blue chips

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -6,0%
• Aegean -5,4%
• Lamda -5,1%
• Τρ. Κύπρου -4,1%
• Helleniq Energy -3,6%
• Motor Oil -3,4%
• Metlen -3,0%
• ΕΥΔΑΠ -3,0%
• Viohalco -2,7%
• Cenergy -2,2%
• ΔΑΑ -2,1%
• ΟΠΑΠ -2,0%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

