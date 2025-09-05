Χρηματιστήριο: Δεν πληγώθηκε σημαντικά από το αρνητικό «γύρισμα»

Αρνητικό ήταν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές δεν ενθουσιάστηκαν από τα στοιχεία για το ΑΕΠ του α’ εξαμήνου, τα οποία αποδείχθηκαν ασθενέστερα του αναμενόμενου (+1,7% έναντι +2,1%).

Μάλιστα, αυτό λίγο έλλειψε να θέσει σε κίνδυνο τις 2.000 μονάδες. Ωστόσο, η ενίσχυση των προσδοκιών ότι η Federal Reserve θα «κόψει» τα επιτόκια εντός του Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με τις αυριανές εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, «ψαλίδισαν» τις ρευστοποιήσεις κι αποκατέστησαν εν μέρει την τάξη.

Κάπως έτσι, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,47% και διαμορφώθηκε στις 2.023,05 μονάδες, χάνοντας περίπου 9,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.032,51 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 28 μονάδες (από 2.011,46 έως 2.039,66 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα χαμηλά επίπεδα των 159,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η μεταβολή του βασικού δείκτη ήταν ουσιαστικά μηδενική (+0,1%), κάτι που διατήρησε τη φετινή απόδοση στο +38%.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες ακολούθησαν ένα χαμηλό τέμπο, αν και η Alpha ενισχύθηκε κατά +1% και επέστρεψε στα 3,5 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, πιέσεις δέχθηκε ο ΟΠΑΠ, ο οποίος «έπεσε» κάτω των 19 ευρώ, λόγω κυρίως του μικρότερου προμερίσματος σε σχέση με πέρυσι (0,5 έναντι 0,6 ευρώ/μετοχή).

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έχει στραμμένο το βλέμμα στις επαφές των διοικήσεων στη Νέα Υόρκη, υποχώρησε ελεγχόμενα στο -0,44% και τις 2.204 μονάδες, έχοντας αφήσει το πόδι από το γκάζι.

Η μετοχή της Eurobank διολίσθησε στο -1,73% και τα 3,184 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο -0,61% και τα 12,235 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -0,12% και τα 6,842 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank διευρύνθηκε στο +1,03% και τα 3,518 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδίπλωσε στο -1,86% και τα 7,38 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται αντίρροπα στο +1,57% και τα 7,77 ευρώ. Στο -2,03% και το 1,45 ευρώ περιορίστηκε η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,45% και 5.093 μονάδες), η μετοχή της Titan Cement συνέχισε την καθοδική πορεία, καθώς έκλεισε στο -1,6% και τα 36,3 ευρώ, απέχοντας τουλάχιστον -20% από τα ρεκόρ του Φεβρουαρίου (45,7 ευρώ). Νέα πτώση στο -1,3% και τα 13,5 ευρώ εμφάνισε η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία έχει πλέον χάσει 1,5 ευρώ από τα ρεκόρ των 15,02 ευρώ. Ο τίτλος του ΟΠΑΠ διολίσθησε στο -2,44% και τα 18,77 ευρώ, καθώς οι επενδυτές δεν πήραν με… καλό μάτι τη μείωση του προμερίσματος (0,5 από 0,6 ευρώ/μετοχή), ενώ κάμψη στο -1,6% και τα 7,03 ευρώ κατέγραψε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ. Στον αντίποδα, ο τίτλος της Helleniq Energy διευρύνθηκε στο +1,60% και τα 8,28 ευρώ, με τη μετοχή της ΔΕΗ να κερδίζει +1,4% και να επιστρέφει στα 14,1 ευρώ. Η μετοχή της Aktor Group συσσώρευσε στα 7,8 ευρώ (+0,2%), καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 17,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, τα οποία ήταν αυξημένα κατά +46,6% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν στα 63,5 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται αισθητά κατά -75%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,36% και 2.895 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεχώρισε αρνητικά στο -2,1% και τα 3,225 ευρώ, καθώς οι εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου δεν ευνοούν την ανάληψη επιπλέον ρίσκου. Intracom και Alumil υποχώρησαν κατά τουλάχιστον -1%. Αντίθετα, οι μετοχές των Dimand, Κρι Κρι και Ideal διευρύνθηκαν άνω του +1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της MIG, η οποία έκανε ράλι στο +11,6% και τα 4,3 ευρώ (υψηλό 1,5 έτους), εν μέσω των σεναρίων για τις προθέσεις του βασικού μετόχου, δηλαδή της Τρ. Πειραιώς.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 63 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 37 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 22 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 143,1 δισ. ευρώ.

«Ανοιχτό» το δίλημμα του Σεπτεμβρίου

Μεταβλητότητα επικράτησε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, με τους επενδυτές να βρίσκονται σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν τις «κορυφές» του Αυγούστου, διεκδικώντας την επάνοδο στα υψηλά 15ετίας, ή θα δώσουν συνέχεια στη διορθωτική κίνηση, «χωνευόντας» τα μεγάλα κέρδη του 2025;

Προς το παρόν, οι traders δεν δείχνουν να έχουν αποφασίσει τι ακριβώς θα πράξουν. Σ’ αυτήν την… αναμονή καταλυτικό ρόλο «παίζει» και η ευρύτερη αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό, δεδομένων των κρίσιμων στιγμών στη Γαλλία, των θολών νερών στο ζήτημα των αμερικανικών δασμών αλλά και των απότομων αυξήσεων στις ομολογιακές αποδόσεις.

Σ’ όλα τα παραπάνω ας προσθέσουμε και την αρνητική παράδοση του Σεπτεμβρίου, ο οποίος έχει αποδειχθεί «ζημιογόνος» για το ελληνικό χρηματιστήριο συνολικά επτά φορές την τελευταία 10ετία.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ουδείς μπορεί να έχει παράπονο από την ελληνική αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βλέπει τη φετινή απόδοση να υπερβαίνει το +38%, την ίδια στιγμή που συνεχίζει να «κρατά» το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων (υψηλό 15ετίας).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, ο «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext και η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές προσφέρουν ένα πλούσιο «οπλοστάσιο» στους αγοραστές.

Οι τελευταίοι, εξάλλου, ναι μεν έχουν αφήσει το πόδι από το γκάζι, αλλά συνεχίζουν να βλέπουν το ποτήρι… μισογεμάτο, δεδομένου ότι η θετική μακροπρόθεσμη τάση δύσκολα θα αλλάξει προς το χειρότερο μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία αποδείχθηκαν ασθενέστερα του αναμενόμενου (22 χιλ. έναντι των εκτιμήσεων περί 75 χιλ.). Τα παραπάνω δεδομένα, όμως, γίνονται αποδεκτά με… ικανοποίηση από τις αγορές, καθώς έρχονται να ισχυροποιήσουν το σενάριο για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,26% και τις 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 23.732 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά θετικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, παραμένοντας σε άμεση επαφή με τα ιστορικά υψηλά.

