Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις μετρά η μετοχή της Ικτίνος, η οποία έχει διορθώσει κατά περίπου -10% από τις «κορυφές» του Αυγούστου (0,52 ευρώ).

Το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση να έχει επιστρέψει κάτω των 55 εκατ. ευρώ (0,47 ευρώ/μετοχή).

Ωστόσο, τα βελτιωμένα μεγέθη του εξαμήνου και η πιθανή πώληση του ακινήτου στην Κρήτη μπορούν να παράσχουν εκ νέου ώθηση.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)