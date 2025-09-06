Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις μετρά η μετοχή της Ικτίνος, η οποία έχει διορθώσει κατά περίπου -10% από τις «κορυφές» του Αυγούστου (0,52 ευρώ).
Το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση να έχει επιστρέψει κάτω των 55 εκατ. ευρώ (0,47 ευρώ/μετοχή).
Ωστόσο, τα βελτιωμένα μεγέθη του εξαμήνου και η πιθανή πώληση του ακινήτου στην Κρήτη μπορούν να παράσχουν εκ νέου ώθηση.
Γ.Χ.
(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)